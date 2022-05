Russell: el Mercedes W13 es "rápido" pero "demasiado imprevisible

En el Gran Premio de Miami, George Russell y su compañero Lewis Hamilton terminaron quinto y sexto, respectivamente, el mejor resultado posible detrás de los intocables Red Bull y Ferrari. La pareja se mostró mucho más competitiva en los entrenamientos del viernes, pero ese desempeño se desvaneció a medida que avanzó el fin de semana.

Sin embargo, Russell sigue convencido de que existe un importante rendimiento por explotar en el W13, pero que aún no ha sido descubierto.

"Sí, está ahí, sólo hay que desbloquearlo", dijo el piloto inglés. "Creo que todavía no entendemos realmente por qué el coche es tan imprevisible. Toto [Wolff] suele utilizar la palabra ‘diva’, pero creo que se queda corta, porque es muy imprevisible. Cuando empieza a rebotar en las curvas, es un desastre para conducir".

Russell añadió que el equipo se había visto sorprendido por la forma en que perdieron el ritmo después de un viernes positivo en Miami.

"Siempre supimos que nuestro coche era rápido. Sin embargo, el viernes fue una completa anomalía, no entendimos muy bien por qué. Obviamente Lewis hizo un mejor trabajo que yo [el sábado], se clasificó sexto, pero incluso con la corrección de combustible y potencia, sus vueltas más rápidas fueron las del viernes, mientras que todos los demás mejoraron en más de un segundo".

"Mi ritmo de carrera era dos décimas más lento que el de Leclerc el viernes, y el domingo estaba entre medio segundo y un segundo, así que no sé. Me gustaría darle una respuesta, para ser sincero. Tenemos a los ingenieros más brillantes de la parrilla trabajando día y noche para tratar de entenderlo, y todavía no tenemos una respuesta clara, así que tenemos que seguir analizando, y creo que este fin de semana podría ser uno de los más importantes para tratar de entender nuestro inicio de temporada."

Russell reconoció que, por el momento, los puestos quinto y sexto representan un resultado óptimo para Mercedes, dada la forma de los dos equipos punteros.

"Creo que el quinto y el sexto es donde merecemos estar. Obviamente, es probable que hayamos rendido menos en algunos de los otros circuitos, especialmente el sábado, lo que dificulta la carrera. También este fin de semana nos hemos mostrado más prometedores, pero todavía estamos muy lejos. Tenemos un coche rápido. Sólo hay que ver los datos del viernes y compararlos con los del domingo y el sábado para ver las diferencias. Pero es extraño, pero a veces divertido y estos nuevos coches son claramente un reto".