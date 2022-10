Russell explica cómo el Mercedes W13 minó su confianza en Austin

Russell afirma que sólo recuperó la velocidad en la sesión de clasificación, en la que obtuvo el sexto puesto, justo por detrás de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Ambos pilotos ganarán dos puestos para el inicio de la carrera del domingo gracias a las penalizaciones de Charles Leclerc y Sergio Pérez, por lo que saldrán tercero y cuarto.

Mercedes ha traído un nuevo alerón delantero a Austin, pero los coches plateados se quedaron a seis décimas del hombre de la pole, Carlos Sainz. Sin embargo, Russell estaba satisfecho con su posición de salida.

"Creo que sí", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com si se aceptaba el cuarto puesto. "Especialmente después del comienzo de este fin de semana para mí personalmente, he estado fuera de ritmo este fin de semana".

"El comienzo de la FP1 fue bueno, pero luego tuve un gran momento de costado y casi me estrellé en los entrenamientos. Y eso me ha restado mucha confianza en todas las sesiones de entrenamientos".

"Pero afortunadamente, desde la primera vuelta en la Q1, volví a la normalidad. A seis décimas de la pole no es algo para celebrar".

"Pero si tomas la media de la temporada, y miras la longitud de esta vuelta, es probablemente mejor que la mayoría de nuestras sesiones de clasificación".

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell admitió que no ha sido inusual que su confianza reciba un golpe en 2022.

"Este año, no, no es raro, para ser honesto, especialmente con el porpoising, con la rigidez de estos coches. (El coche) es un poco una diva en el mejor momento".

"Así que siempre quieres tener un fin de semana limpio, nunca quieres poner el coche en el muro o algo así. Y si alguna vez tienes un gran momento, eso te quita la confianza, y te lleva un poco de tiempo volver a ella".

"Pero creo que una vez que te pones el casco en la clasificación, siempre tienes una mentalidad ligeramente diferente. Y sí, afortunadamente, el coche volvió a la normalidad en la clasificación".

Hamilton, por su parte, también destacó la diferencia de tiempo entre los Mercedes y la pole position, señalando que tuvo problemas de sobreviraje en la clasificación.

"El hecho es que estamos a más de seis décimas", dijo el siete veces campeón. "Teniendo en cuenta que todo el mundo ha trabajado tan duro para traer una mejora este fin de semana y la brecha es la misma, eso es difícil para todos nosotros".

"Durante todo el fin de semana me he sentido muy bien. Me sentí muy bien en el coche, el viernes en la FP1, y luego incluso en la FP2 con la prueba de neumáticos, y luego esta mañana (sábado). Y entonces entramos en la clasificación y el coche se puso muy sobrevirante".

"Y entonces sólo estaba luchando, agarrando la parte trasera gran parte del tiempo. Nos fuimos hacia atrás mecánicamente, sólo un paso. Es muy pequeño. Pero pareció hacer una gran diferencia tal vez con la caída de la temperatura".

