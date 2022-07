Russell espera igualar el ritmo de Red Bull y Ferrari en Silverstone

Russell es optimista en cuanto a que la combinación del último paquete de actualizaciones de Mercedes y la naturaleza de alta velocidad de la pista lisa de Silverstone favorecerá al coche del fabricante alemán y permitirá al equipo extraer más rendimiento del que ha sido capaz de conseguir en las últimas carreras.

El W13 disfrutó de una de sus carreras más competitivas de la temporada en el último escenario tradicional de Barcelona, antes de la seguidilla de pistas callejeras o temporales de Mónaco, Bakú y Montreal.

La carrera de España fue también el evento en el que el equipo fue capaz de superar adecuadamente sus problemas de rebote y porpoising, algo que será clave para el rendimiento de este fin de semana.

"Creo que cuando miras las tres últimas carreras, todas han sido bastante similares en lo que se refiere a circuitos de baja velocidad, relativamente llenos de baches y de estilo callejero", dijo Russell cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre las perspectivas para este fin de semana.

"Así que creo que esta naturaleza de alta velocidad de Silverstone, una superficie más suave, definitivamente jugará a nuestro favor un poco más de lo que ha hecho en los tres eventos anteriores".

"Pero aún así, no hay garantías porque, como he dicho antes, en cada carrera que vamos estamos descubriendo una cuestión diferente del coche. Pero tenemos una relativa fe en que este será un fin de semana más competitivo para nosotros, no sólo con las actualizaciones, sino también con la naturaleza del circuito".

En cuanto al rendimiento del equipo en relación con sus rivales Red Bull y Ferrari, dijo: "Creo que probablemente (estaremos) en su ritmo. No veo que estemos por delante de ellos".

"Especialmente el sábado, parecen tener la ventaja en la clasificación, creo que somos el único equipo que cierra la brecha con la parte delantera el domingo, en lugar de que esa brecha se extienda".

"Normalmente esas distancias siempre se amplían cuando vas a la carrera. Y creo que eso es muy prometedor para nosotros. Porque en este momento nos falta carga aerodinámica. Pero realmente hay un buen coche de carreras allí. Y lo que acabo de decir sobre el cierre de esa brecha lo demuestra claramente".

"Va a ser interesante. Obviamente, esta ha sido la primera vez que los coches se han probado realmente en las curvas de alta velocidad ahora, especialmente en el último par de carreras".

"Y creo que será complicado con el borde de los coches chocando contra el suelo. Y todos tendremos que lidiar con eso, probablemente".

Russell subrayó que quiere hacer algo más que ampliar su récord de terminar entre los cinco primeros en todas las carreras de este año.

"Quiero decir, es obviamente una pequeña estadística bonita, pero realmente no cuenta para nada, cuando llegas al final de la temporada. Si cuenta para ganar un campeonato, entonces genial".

"Pero obviamente, terminar entre P3 y P5 no te va a llevar a los tres primeros puestos del campeonato probablemente al final de la temporada. Así que estamos aquí para ganar, estamos aquí para luchar. Y estoy orgulloso de que hayamos maximizado los resultados. Pero estamos aquí para ir a por más".