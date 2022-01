Russell: estoy listo para el año más intenso en mi paso por la F1

Después de tres años en Williams, George Russell competirá con Mercedes a tiempo completo en 2022 como compañero de Lewis Hamilton.

El ascenso de Russell se produce después de cinco años en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, en el que ganó títulos en la GP3 y la Fórmula 2 antes de pasar a la Fórmula 1.

En una entrevista de final de temporada con Autosport, Russell explicó que el paso a Mercedes, combinado con el calendario récord de 23 carreras previsto para 2022, le obliga a estar preparado para uno de sus años más ocupado.

"Creo que me tomaré unas buenas vacaciones a principios de año", dijo Russell.

"Eso es importante, porque creo que el año que viene será el más intenso de mi vida en cuanto al calendario de carreras, pero también desde el punto de vista fuera de la pista y del marketing".

“Pasar de Williams, donde he sido bastante afortunado en cierto modo, al no tener que hacer tantas actividades de marketing sólo por la naturaleza de la posición en la que hemos estado, a Mercedes, donde tenemos montones de patrocinadores y muchos compromisos que los pilotos tienen que atender".

"Esto será también a raíz de COVID. Con todos los pilotos y todos los equipos, todo va a aumentar porque los socios han perdido 18 meses de activación”.

"Desde el punto de vista de las carreras y fuera de la pista, va a ser increíblemente intenso”.

"Así que en enero, me tomaré 10 días de descanso, unas bonitas vacaciones, me resetearé y luego me pondré a trabajar desde mediados hasta finales de enero, entonces pondré todo sobre la mesa y saldré por todo”.

Russell se unirá a un equipo Mercedes que busca continuar con su racha de éxitos después de haber obtenido su octavo campeonato de constructores, pero ahora bajo el reto del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor este año.

George Russell, Mercedes W10 Mule Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El fichaje también supone la primera oportunidad real de Russell de competir en la parte delantera de la parrilla en la F1, después de haber pasado los últimos tres años con Williams en la lucha de la parte baja, salvo excepciones.

Russell hizo una aparición con Mercedes en el Gran Premio de Sakhir de 2020, sustituyendo a Hamilton después de que el entonces campeón del mundo diera positivo por COVID-19. En aquella ocasión se clasificó segundo y lideró la mayor parte de la carrera antes de que una confusión de neumáticos y un pinchazo lo dejaran fuera de contienda.

El británico se mostró encantado con la oportunidad de participar en el desarrollo del nuevo coche, así como de trabajar junto a Hamilton, un piloto al que admira desde hace tiempo.

"Estoy muy emocionado por ver los nuevos coches y lo que ofrecerán a todo el mundo".

"Eso es realmente emocionante, pero también estoy deseando formar parte del desarrollo de un coche que progresará drásticamente a lo largo de una temporada, trabajando con los diseñadores, trabajando en el simulador, poniendo mucho trabajo para progresar".

"Estoy seguro de que no ganará necesariamente el que sea más rápido en la primera carrera, y estoy seguro de que habrá algunos diseños interesantes y puede que algunos que no están habitualmente al frente se impongan en las primeras pruebas o carreras”.

"Se trata de quien desarrolle todo más rápido, de quien desarrolle mejor y de construir esos cimientos para los próximos años. Es un aspecto que me entusiasma mucho desde el punto de vista de la ingeniería”.

"Y luego, obviamente, formar equipo con Lewis es increíblemente emocionante. Estoy en una posición privilegiada para ir al lado del mejor de todos los tiempos".

"Es una oportunidad increíble para progresar como piloto y ver cómo me va".