Russell lidera la FP3 de la F1 en Italia, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 21°

Como sucede generalmente, la tercera práctica del fin de semana en Monza tuvo un comienzo tranquilo, ya que solo los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto salieron a la pista cuando el semáforo se puso en verde al final del pitlane, y lo hicieron únicamente para completar una vuelta de instalación.

Franco Colapinto fue el siguiente piloto en salir de su garaje, seguido de su compañero, Pierre Gasly, y el argentino tuvo que cortar la primera chicana al abrir vuelta rápida tras irse largo en la frenada, posiblemente por falta de temperatura en los neumáticos.

Colapinto logró un tiempo en su siguiente intento, con 1m24s733, quedando en ese momento a ocho décimas de Gasly, que estaba en 1m23s878, mientras los dos Alpine giraban con neumáticos medios. El argentino se colocó delante del francés en su tercera vuelta al detener el cronómetro en 1m23s766 contra 1m23s875 de Gasly.

La pista comenzó a poblarse al llegar a los 15 minutos de la sesión y Sergio Pérez se puso en marcha con un registro de 1m26s381 con neumáticos blandos en su Cadillac, antes de mejorar a 1m26s102.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli desplazó a Colapinto del primer lugar con una vuelta de 1m23s032 con neumáticos blandos, seguido luego por Leclerc, también con los C5 de Pirelli, aunque el piloto de Ferrari perdería su registro por exceder los límites de la pista en la curva 7, Lesmo 2. En su siguiente intento, sin embargo, regresó al segundo lugar con 1m23s271.

Liam Lawson tuvo un trompo a la salida de la primera chicana, lo que motivó un momento de banderas amarillas en ese sector hasta que el neozelandés se recuperó y retomó la marcha.

Cumplida la media hora inicial, Antonelli se mantenía al frente, por delante de Leclerc, Gasly, Verstappen —los dos con neumáticos medios— y Russell, que se ubicaba a casi medio segundo de su compañero. Colapinto, enfocado en ritmo de carrera, era décimo, y Pérez se ubicaba 18.º.

Russell avanzó hasta la primera posición con una vuelta de 1m22s687 para superar a Antonelli por 0s345, en un momento en que Verstappen y Hamilton se ubicaban detrás de los dos Mercedes.

La gestión del tráfico suele ser un desafío en Monza, lo que quedó a las claras cuando Russell, Lawson y Ocon casi chocan al encontrarse con el piloto de Mercedes transitando lentamente en la segunda chicana, la Variante della Roggia.

Entrados en los 15 minutos finales de la sesión, comenzaron los últimos simulacros de clasificación y Russell mejoró su marca a 1m22s463 para sostenerse adelante, con Antonelli en segundo lugar a 0s233, mientras que Arvid Lindblad sorprendió al colocarse tercero, a 0s261.

Colapinto avanzó de 12.º a octavo con una vuelta de 1m23s101 para quedar a tan solo cinco milésimas de Gasly y a seis décimas de la cima, con los dos Alpine por delante de ambos Audi en ese momento.

Checo Pérez, por su parte, debió abortar su intento de vuelta rápida al irse hacia la grava en la primera curva de Lesmo.

Russell bajó aún más la referencia de la práctica al girar en 1m22s219 a cinco minutos de la bandera a cuadros, mientras que Antonelli quedaba en 1m22s580 y caía al cuarto lugar ante las mejoras de Hamilton, con 1m22s445, y Verstappen, con 1m22s569.

Norris finalizó quinto la sesión, seguido de Leclerc, Lindblad y Piastri, mientras que los Alpine de Gasly y Colapinto completaron el top 10.