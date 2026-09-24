Russell domina el jueves de la F1 en Azerbaiyán, con Colapinto cerca del top 10 y Checo Pérez en 13°

Después de marcar el ritmo en el primer entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán, George Russell confirmó su buena forma del jueves en el circuito urbano de Bakú al liderar también el segundo ensayo.

El piloto británico marcó una mejor vuelta de 1m43s347 durante la FP2 para aventajar a su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, por 0s552. Sin embargo, fue una jornada de tiempo limitado en pista para el italiano, ya que se perdió la mitad de la FP1 por una falla hidráulica en su Mercedes y recién pudo salir a la pista una vez cumplida la media hora inicial de la segunda práctica.

Max Verstappen finalizó tercero para Red Bull, aunque a ocho décimas de lo hecho por Russell, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron detrás, ya a más de un segundo.

Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ocuparon la sexta y octava posición, con el Alpine de Pierre Gasly metido entre los dos.

Las diez primeras posiciones las completaron Isack Hadjar, de Red Bull, y Esteban Ocon, de Haas.

Franco Colapinto marcó el 11° mejor tiempo con un registro de 1m45s479, mientras que Sergio Pérez se destacó al llevar a su Cadillac hasta la 13° posición con una vuelta de 1m45s760.

Arvid Lindblad causó una bandera roja a los 19 minutos al tocar el muro en la sección del Castillo y Fernando Alonso solo pudo dar nueve vueltas por una aparente fuga de aceite en su monoplaza.

Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán:

El segundo entrenamiento libre del jueves en Bakú arrancó con 29 grados de temperatura ambiente y 47 sobre el asfalto del circuito urbano, con varios pilotos apresurándose para comenzar a girar apenas el semáforo se puso en verde.

Tal como sucedió en la FP1, los pilotos de Alpine arrancaron con un programa diferente: Pierre Gasly lo hizo con neumáticos medios, el compuesto C4 de Pirelli este fin de semana, y comenzó con una vuelta de 1m48s353, mientras que Franco Colapinto lo hizo con los duros, los C3, y un registro de 1m48s791.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Con diez minutos cumplidos, Max Verstappen lideraba los tiempos con 1m45s115, con neumáticos medios, seguido por Lando Norris, con los duros, a solo 69 milésimas, mientras Charles Leclerc se acomodaba tercero, con medios, a casi siete décimas.

Checo Pérez logró entrar en el top 10 con una vuelta de 1m46s843, llevando la goma media en su Cadillac para quedar delante de los Alpine de Gasly y Colapinto, que en ese momento giraba en 1m47s098.

Mientras Kimi Antonelli aún permanecía en los boxes tras el problema hidráulico que lo afectó en la primera práctica, George Russell llevaba a su Mercedes hasta la primera posición con un tiempo de 1m44s537, con neumáticos medios, solo para que Verstappen respondiera con 1m44s492 para volver a la cima.

La sesión fue detenida con bandera roja a los 19 minutos de iniciada tras un contacto de Arvid Lindblad con el muro en la sección del Castillo. Los daños no fueron tan severos, pero sí suficientes para que tuviera que detenerse poco después y perderse el resto de la sesión.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, chocó por segunda vez consecutiva en una FP2 de F1. Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó diez minutos más tarde y los pilotos se apuraron por volver a la pista, esta vez todos con neumáticos blandos, los C5 de Pirelli en Bakú, para realizar los simulacros de clasificación. Pero ese no fue el caso de Oliver Bearman, ya que su Haas se detuvo apenas salió de los pits y quedó en la escapatoria de la primera curva, poniendo fin a su actividad.

Para Antonelli, esa fue la primera salida a pista con los inconvenientes en su Mercedes ya solucionados y logró colocarse sexto, aunque a más de un segundo del tiempo de referencia, que aún era el de Verstappen con la goma media.

Russell saltó al primer puesto con un registro de 1m43s759, mientras que Verstappen quedaba a cuatro décimas con 1m44s174. Los Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton eran tercero y cuarto, a más de siete décimas, seguidos por Antonelli y por los McLaren de Norris y Oscar Piastri, estos últimos ya a un segundo.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la inmensidad de la recta principal en Bakú. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gasly luego se metió entre los dos McLaren para ubicarse séptimo tras una vuelta de 1m44s843. Colapinto, por su parte, arrancó su stint con los blandos con 1m46s080, antes de mejorar a 1m45s479 para colocarse 11°.

Checo Pérez sorprendió con una vuelta de 1m45s760 para ubicarse 13° en el clasificador, delante de los dos Audi, en una sólida vuelta del mexicano en una pista que le sienta muy bien. Valtteri Bottas, en tanto, quedó 19°, a un segundo.

Russell mejoró su propia referencia a 1m43s347 a poco de entrar en los 15 minutos finales de la sesión, lo que sería el mejor tiempo de la jornada, con Antonelli avanzando al segundo puesto, pero a medio segundo de lo conseguido por su compañero de equipo.

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