Russell lidera la FP1 en Azerbaiyán y Antonelli tiene problemas; Colapinto y Checo Pérez quedan fuera del top 15

George Russell marcó el mejor tiempo en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que un problema hidráulico en su Mercedes dejó a pie a Kimi Antonelli a mitad de la sesión.

Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de lo hecho por Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas, pero en su caso registraron sus vueltas con neumáticos medios en lugar de los blandos.

Antonelli quedó quinto con la marca que registró antes de la falla que le impidió girar con la goma blanda, seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión para el equipo de Woking, ya que sus dos pilotos tuvieron problemas en sus coches y Lando Norris fue apenas 14°.

Racing Bulls se acomodó como el mejor equipo detrás de los de punta al tomar la séptima y octava posición con Liam Lawson y Arvid Lindblad, mientras que Esteban Ocon, de Haas, y Gabriel Bortoleto, de Audi, completaron los diez primeros puestos.

Sergio Pérez finalizó en la 17° posición para Cadillac con un mejor tiempo de 1m47s253, justo por delante de Franco Colapinto, que no pudo ir más allá del 18° lugar al volante de su Alpine.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán:

La primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán arrancó con 28 grados de temperatura ambiente, que ascendía hasta los 50 sobre el asfalto del circuito urbano de Bakú.

Los neumáticos duros, los C3 de Pirelli para este fin de semana, fueron los elegidos por la mayoría para arrancar y Max Verstappen marcaba el rumbo con 1m46s635 al volante de su Red Bull cuando se habían cumplido los diez minutos iniciales.

Checo Pérez giraba en 1m50s135 y luego mejoraba a 1m49s312 para acomodarse momentáneamente décimo en el clasificador, mientras que Franco Colapinto lo hacía en 1m50s405, siendo el argentino uno de los pocos que llevaba la goma media.

Franco Colapinto, Alpine, en la primera práctica de la F1 en Bakú. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verstappen llevó la referencia a 1m46s512, pero Kimi Antonelli lo desplazó con un registro de 1m46s265, con George Russell y Charles Leclerc en tercera y cuarta posición, a tres décimas del líder del campeonato.

Williams trajo un paquete integral de mejoras a Bakú, que incluyó un chasis nuevo para ambos pilotos, pero la jornada no comenzaba bien, ya que Carlos Sainz debió detenerse en el garaje por un principio de incendio en el freno trasero derecho.

Pasados los primeros 20 minutos de la sesión, Colapinto fue el primero en montar los neumáticos blandos, los C5 de Pirelli, y los utilizó para marcar una vuelta de 1m48s462 con la que avanzó al 11° puesto.

Antonelli fue el siguiente en salir a pista con la goma blanda, pero, sorprendentemente, el italiano tuvo que detenerse en la escapatoria de la curva 7 por lo que calificó como una falla hidráulica y se retiró de la sesión.

Colapinto realizó un segundo intento y trepó hasta el séptimo lugar del clasificador al cerrar una vuelta de 1m47s523. Por otro lado, Verstappen se iba largo en la curva 1 y Russell debía abortar su vuelta y tomar la escapatoria de la curva 3 en lo que era la primera vuelta rápida de ambos con los neumáticos blandos.

Verstappen tomó la primera posición en su siguiente intento al registrar 1m45s787, siendo casi medio segundo más veloz que Russell, que se quedaba en 1m46s261.

Mientras tanto, Checo Pérez giraba en 1m48s756 para colocarse 16° en el clasificador, llevando neumáticos medios en su Cadillac cuando la sesión estaba por entrar en los 20 minutos finales.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la FP1 de Azerbaiyán. Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Russell desplazó a Verstappen de lo más alto con una vuelta de 1m45s387, aprovechando el rebufo del Aston Martin de Fernando Alonso en la larga recta principal de Bakú. Los Ferrari de Leclerc y Hamilton se ubicaban detrás, en el tercer y cuarto puesto, pero girando con neumáticos medios.

A 15 minutos de la bandera a cuadros, Checo Pérez avanzó hasta la 13° posición al girar en 1m47s666, aún con los medios, colocándose justo detrás de Colapinto, quien pasó la última parte de la sesión también girando con ese compuesto, aunque enfocado en el ritmo de carrera.

Varios pilotos continuaron mejorando, entre ellos Pérez, con una marca de 1m47s253 que lo dejaba 17°, ahora por delante de Colapinto.

La sesión fue neutralizada con el Virtual Safety Car a cinco minutos del final después de que Arvid Lindblad quedara detenido en la curva 7, casi al mismo tiempo que Nico Hulkenberg sufría un problema en su Audi en la curva 4.