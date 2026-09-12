Russell y su conexión de la infancia con Silverstone y por qué rechazó una tribuna más grande

George Russell ha hablado sobre la creación de una tribuna exclusiva para sus seguidores en Silverstone.

Esta semana se anunció que el piloto británico contará con la "Tribuna George Russell" en el circuito de su Gran Premio de casa a partir de 2027.

La tribuna estará situada en la curva Farm y los titulares de las entradas dispondrán de un asiento reservado para los tres días, recibirán una camiseta oficial de George Russell antes del fin de semana de la carrera y tendrán acceso a las actuaciones principales del escenario central, al Drivers Inn, a las zonas de entretenimiento, a la Fanzone de la F1 y al Museo de Silverstone.

"La tribuna va a ser genial el año que viene", explicó Russell en un vídeo para las redes sociales de Mercedes. "Llevaba años queriendo hacerlo. Cuando Lando lo hizo, pensé: '¡Ah, se me ha adelantado!'".

"Pero aun así, es un lugar muy especial. Es fantástico poder devolver algo a los aficionados, hacer algo interesante, formar parte de la comunidad y reunir a distintos tipos de seguidores. Creo que es algo realmente bonito".

Aunque Russell tenía a su alcance tribunas más grandes, explicó por qué eligió una algo más pequeña: para ofrecer a los espectadores una vista magnífica de la acción en pista.

"Había otras tribunas más grandes que podríamos haber elegido", continuó. "Pero quise elegir ese sitio porque desde allí se puede ver el mayor número de curvas. Tienes las cuatro primeras curvas a la vista. Verás la salida de la carrera y los adelantamientos en las curvas 3 y 4. También verás la salida del *pit lane*. Creo que es el mejor lugar".

Recordó su primera visita a Silverstone cuando era niño, cuando apoyaba a Sebastian Vettel, piloto de Red Bull.

"Haber llegado hasta donde estamos ahora y recorrer este camino en la F1 y con Mercedes ha sido algo realmente especial. Silverstone guarda muchísimos recuerdos. Recuerdo 2009; ese fue mi primer recuerdo en Silverstone.

"De hecho, estuve allí con una chaqueta de Red Bull —aunque no lo creas— apoyando a Sebastian Vettel. Sinceramente, no sé si él lo sabe. Además, era la época de las bocinas de niebla.

"Existe una imagen mía por ahí con la chaqueta subida hasta la barbilla, la bocina de niebla y el pelo cayendo sobre las orejas, con un corte de tazón. Ese fue mi primer recuerdo".

El acceso prioritario a las entradas estará disponible el miércoles 23 de septiembre a las 14:00 horas, antes de que salgan a la venta general el jueves 24 de septiembre.