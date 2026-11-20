Fórmula 1 Las Vegas GP
George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas
El piloto de Mercedes lideró la tabla de tiempos en la segunda práctica de F1 en Las Vegas, pero cree que McLaren fue en realidad el equipo a batir
Ronald Vording
Publicado: 20 nov 2026, 12:39
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
George Russell apareció de la nada para marcar el mejor tiempo en los instantes finales de la segunda sesión de entrenamientos de Fórmula 1 en Las Vegas, aunque el piloto de Alpine, Pierre Gasly, estuvo cerca de dar una gran sorpresa al superarlo.
El francés finalmente quedó a solo 0.071 segundos, dejando al equipo oficial Mercedes al frente de la tabla de tiempos.
Sin embargo, según Russell, ese resultado no refleja la situación real. Durante la mayor parte de la segunda práctica, tanto con neumáticos de lluvia extrema como intermedios, McLaren marcó el ritmo, mientras que el dúo de Mercedes sufrió más.
"Creo que, siendo realistas, probablemente no fuimos los más rápidos hoy", admitió Russell en el paddock de Las Vegas. "McLaren se vio excepcionalmente rápido; Charles se vio muy rápido en algunos momentos. Nosotros simplemente completamos la vuelta. La pista estaba en su momento más seco y Norris no salió".
Lee también:
El piloto que actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato mundial cree que Mercedes todavía tiene trabajo por hacer, especialmente porque las sensaciones en mojado no fueron tan buenas como habían sido dos semanas atrás en Sao Paulo.
"Tenemos algunas cosas que entender porque fuimos muy competitivos en mojado la semana pasada y [hoy] tanto Kimi como yo estuvimos fuera de ritmo", señaló.
La buena noticia es que las previsiones meteorológicas indican que los próximos dos días deberían ser secos, aunque eso también plantea una enorme complejidad para los equipos. En la práctica, convierte al Gran Premio de Las Vegas en un fin de semana sprint con apenas una sesión representativa antes de la clasificación.
George Russell, Mercedes
Photo by: Manuel Eletto
"Sí, lo será. Saldremos desde el comienzo en la FP3, intentando hacer una tanda larga. Creo que nadie sabe cómo será el graining para el sábado", dijo Russell.
"El año pasado fue una carrera sencilla a una parada, pero el año anterior hubo mucho graining y fue a dos paradas. Así que hay preguntas que queremos responder, pero probablemente no tendremos una respuesta hasta el día de la carrera".
Sin embargo, consultado por Motorsport.com, el proveedor de neumáticos Pirelli indicó que no espera un graining excesivo y que actualmente prevé una carrera relativamente sencilla a una parada.
McLaren no asume riesgos con el nuevo piso
Aunque Russell señaló a McLaren, el propio equipo se mantiene mucho más cauto. El director senior de competición, Randy Singh, dice que la jerarquía todavía es una gran incógnita, y que el ritmo de McLaren en las dos primeras sesiones de práctica le dice muy poco.
"Claramente es imposible sacar conclusiones sobre nuestro ritmo o nuestras posiciones probables: como de costumbre, podemos esperar que los cuatro equipos de punta estén muy cerca entre sí, y el rodaje limitado de hoy hace aún más difícil predecir cómo será la parrilla de salida", afirmó.
McLaren llevó una actualización del piso a Las Vegas, que originalmente estaba previsto que Norris probara el jueves. Sin embargo, las condiciones impidieron que eso ocurriera.
McLaren no quiso asumir ningún riesgo, tal como Red Bull optó por no hacerlo con su alerón delantero actualizado.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
"Las condiciones hicieron difícil evaluar correctamente el auto. En mojado, tuvimos que cubrir con cinta algunos de los sensores, lo que significó que no siempre pudimos obtener la evidencia que queríamos", explicó Singh.
"Así que decidimos no montar el nuevo piso por el riesgo y porque no creímos que fuéramos a aprender mucho de él en estas condiciones. Esperamos usarlo mañana y evaluarlo de manera más efectiva".
También lee:
Fórmula 1Los pilotos de F1, sorprendidos por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"
Fórmula 1Lo que aprendimos de los entrenamientos del jueves en el GP de Las Vegas 2026
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Ronald Vording
Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
1 h
Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas
Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
8 h
Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1
La FIA incorporará comisarios de F1 de tiempo completo desde 2027 para mejorar la consistencia
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
14 h
La FIA incorporará comisarios de F1 de tiempo completo desde 2027 para mejorar la consistencia
More from
George Russell
Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027
Fórmula 1
Fórmula 1 4 h
Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027
¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?
Antonelli podría ayudar a Russell a recuperar el subcampeonato en el cierre de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
Antonelli podría ayudar a Russell a recuperar el subcampeonato en el cierre de F1
More from
McLaren
Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
9 min
Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso
Brown admite que McLaren dejó escapar oportunidades clave en la lucha con Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
5 h
Brown admite que McLaren dejó escapar oportunidades clave en la lucha con Red Bull
Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
7 h
Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor
Últimas noticias
George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas
Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal
MotoGP
MGP MotoGP 2 min
Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal
Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
9 min
Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso
Kevin Estre reemplaza al retirado Mike Conway en Toyota para el WEC 2027
WEC
WEC WEC 58 min
Kevin Estre reemplaza al retirado Mike Conway en Toyota para el WEC 2027
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete