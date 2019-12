Russell analiza la importancia de planear bien los viajes en la F1

En 2020, la Fórmula 1 viajará por primera vez a un total de 22 carreras. Eso no solo supondrá una dura tarea para la logística, sino también será un reto para el cuerpo de quienes forman el 'Gran Circo'. Regenerar la suficiente energía entre carrera y carrera y al mismo tiempo mantenerse en forma requiere disciplina y estructuras claras.

George Russell, que este año ha disputado su primera temporada en F1, lo explicó bien. "Hay muchas cosas a tener en cuenta para estar en forma. Desde la comida hasta en qué momento lo comes, cómo duermes, e incluso las compañías aéreas con las que vuelas", dijo el británico.

"Todos tienen asientos diferentes y, a veces, sabes que probablemente no dormirás en el avión, pero otras veces sí, y si son asientos incómodos es posible que no puedas dormir decentemente durante un vuelo de diez horas y no llegues en una condición mucho mejor".

Por lo tanto, es un trabajo a tiempo completo organizar adecuadamente los horarios. "Cuando comparo los momentos en los que hice todo perfectamente frente a los momentos en los que no estaba bien preparado, puedo sentir claramente la diferencia de mi rendimiento durante el fin de semana de gran premio. Es increíble cómo estas pequeñas cosas marcan la diferencia", analiza Russell.

El joven de 21 años no siempre tenía claro si estaba realmente preparado. "Solo tú sabes si te sientes lleno de energía y estás listo para encarar al máximo el fin de semana o no. Cuando hice todo perfectamente con el sueño, la comida y la gestión del tiempo, sabía que llegaba en buena forma al gran premio".

"Antes no tenía la suficiente experiencia para saber si el rendimiento es mejor con esas cosas, pero ahora estoy seguro de que sí", dijo el piloto de Williams. Antes de llegar a la Fórmula 1 en 2019, Russell disputó, con título, la Fórmula 2 (2018) y la GP3 (2017).

Galería: los 10 mejores pilotos de 2019 según los jefes de equipo