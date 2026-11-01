Fórmula 1 GP de México

Russell identifica la costosa decisión detrás de su fracaso en la clasificación del GP de México

George Russell cree que llevar combustible extra para una vuelta de preparación le costó la pole position en el Gran Premio de México

Lydia Mee

Publicado: 1 nov 2026, 1:59

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell cree que una vuelta extra de combustible le costó la pole position para el Gran Premio de México después de quedarse por detrás de su excompañero de equipo y siete veces campeón Lewis Hamilton por solo 0.009 segundos.

El piloto de Mercedes saldrá junto a Hamilton en la primera fila, con Charles Leclerc tercero. Russell explicó que sus rivales no habían hecho vueltas de preparación en sus tandas finales de Q3, mientras que Mercedes había mantenido una vuelta de preparación para dar temperatura a los neumáticos.

"No fue nada fácil, la verdad", explicó Russell durante la rueda de prensa posterior a la clasificación cuando le preguntaron con qué facilidad le salió la vuelta.

"Es un poco la historia de mi temporada. Creo que esto se siente como si nunca hubiera hecho una vuelta promedio. O es una vuelta terrible o una vuelta muy fuerte, y esto es bastante frustrante.

"No creo que hubiera una sola vuelta en todo este fin de semana antes de la Q3 en la que pareciera estar en la pelea siquiera por los tres primeros, y mucho menos por la pole position. Pero esa última vuelta simplemente salió realmente bien. Me encantaría saber exactamente por qué, pero no tengo esas respuestas."

Añadió: "Vi a Lewis [Hamilton] y a Charles [Leclerc] y también a Max [Verstappen]. Ellos no estaban haciendo la vuelta de preparación. Nosotros estábamos haciendo vueltas de preparación, simplemente dando temperatura al neumático. Es bastante complicado.

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"Mi instinto me decía que podíamos hacerlo en la primera vuelta sin la preparación, pero el equipo quería hacer la preparación, así que acabamos llevando combustible para una vuelta extra. Es una cifra muy pequeña, pero es mayor que la diferencia con la pole.

"Así que, obviamente... siempre piensas retrospectivamente, si tan solo hubiéramos tenido el combustible para una vuelta en lugar del combustible extra que llevábamos, podríamos haber estado en la pole. Pero estoy muy agradecido de estar en esta posición porque ha sido una racha difícil. Y, como dije nada más salir del coche, sé que está ahí. Nunca he dudado de que está ahí. Es simplemente entender por qué esta temporada no podemos conseguirlo con tanta regularidad como lo he hecho en el pasado."

Russell ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de pilotos, a 123 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien tiene la oportunidad de asegurarse el título este fin de semana. Pero el piloto de 28 años está bajo presión para conservar la P2, ya que Hamilton está a solo un punto por detrás, y solo nueve puntos separan la P2 de la P5.

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