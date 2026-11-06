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Russell habla abiertamente sobre su agotamiento mental tras una frustrante temporada 2026
George Russell ha admitido que está mentalmente agotado tras una frustrante temporada 2026 de Formula 1 marcada por repetidos contratiempos y mala suerte
Lydia Mee Filip Cleeren
Edited: 6 nov 2026, 11:09
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George Russell, Mercedes
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
George Russell ha admitido que está mentalmente agotado tras una temporada en la que ha tenido que superar desafíos repetidamente.
El piloto de Mercedes comenzó 2026 como favorito al título, pero después de una serie de problemas fuera de su control y de actuaciones increíbles de su compañero de equipo Kimi Antonelli, vio cómo el italiano se proclamaba campeón del mundo en México.
Hablando con los medios en Interlagos el jueves, Russell dijo que ni siquiera llegar a Brasil, donde celebró su primera victoria en Fórmula 1 en 2022, le había levantado el ánimo.
"Como dije, probablemente simplemente me siento un poco agotado esta temporada de tener que volver a levantarme constantemente," dijo. "Cuando te derriban, vuelves a levantarte, luego te vuelven a derribar, vuelves a levantarte, y esperaba tener que hacer eso quizá dos veces en la temporada, no cada dos fines de semana, realmente.
"Cuando llegas a un punto de esta temporada en el que estás fuera de casa tres semanas seguidas y tienes otra carrera como lo que pasó en México, donde una oportunidad de victoria, una oportunidad de podio, simplemente desaparece totalmente fuera de tu control, es difícil de asimilar. Es muy difícil de asimilar.
"Así que Brasil era un lugar que me encanta. Tengo grandes recuerdos. ¿Llego con grandes expectativas? Sinceramente, no. Pero pensando en el año que viene, sin duda."
El británico reveló que había repasado toda la temporada con sus ingenieros después de México y descubrió que solo seis carreras habían estado libres de problemas.
"En 14 de esas carreras hemos tenido cosas que fueron lo que pensábamos que era mala suerte," dijo. "Pero tenemos que empezar a cuestionar las cosas más a fondo cuando ocurre tan a menudo, y especialmente en nuestro lado."
Russell es actualmente cuarto en la clasificación de pilotos con 250 puntos, a 11 puntos de Max Verstappen de Red Bull, que ocupa el segundo puesto con 261 puntos, y a nueve puntos de Lewis Hamilton de Ferrari, que ocupa el tercero con 259 puntos.
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