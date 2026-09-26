Russell gana un dramático final en Azerbaiyán, Colapinto abandona y Checo Pérez en 15

El Circuito Callejero de Bakú volvió a hacer honor a su reputación de escenario impredecible y despiadado. George Russell firmó una actuación magistral de bandera a bandera para adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, resistiendo la presión en un dramático cierre neutralizado y conteniendo el embate final de Max Verstappen para asegurar su tercer triunfo de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Austria en junio.

En el arranque de la competencia, Russell ejecutó una arrancada impecable desde la pole position para defender el liderato en el corto trayecto hacia la primera curva, habiendo iniciado con el compuesto medio frente a las gomas blandas de sus perseguidores.

Detrás del británico de Mercedes, Oscar Piastri superó a Charles Leclerc para adueñarse de la segunda plaza, mientras que Lando Norris rebasaba a Isack Hadjar para ubicarse cuarto. Sin embargo, la superioridad en velocidad punta de los monoplazas de Red Bull se hizo sentir con rapidez: Verstappen y Hadjar recuperaron terreno sobre los autos de McLaren, dando caza a Norris y presionando a Piastri, en una fase de la carrera donde Hadjar cedió el paso a su compañero de equipo antes de que el piloto neerlandés comenzara a sufrir problemas de degradación en sus neumáticos.

Por su parte, Sergio Pérez intentaba construir una remontada desde la parte trasera del clasificador tras ganar una posición en la salida para colocarse en el lugar 18. Pese a verse atrapado en el tráfico del circuito urbano, el piloto tapatío mantuvo un ritmo de vuelta constante y competitivo, girando al mismo nivel que varios contendientes de la zona media y consolidándose muy por delante de su compañero en la escudería Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El punto de quiebre de la competencia llegó en la vuelta 30 de las 51 programadas. Alex Albon, quien se encontraba defendiendo el puesto 13, sufrió un bloqueo de neumáticos a la entrada de la curva 5 y terminó impactando de lleno contra las barreras TecPro. El accidente del piloto de Williams motivó el ingreso inmediato del Safety Car, provocando una masiva e intensa ventana de paradas en pits donde la mayoría de los líderes mantuvieron sus posiciones originales, a excepción de Norris, quien cayó a la novena plaza tras irse de largo en la frenada de la curva 1.

La bandera verde ondeó en la vuelta 36 y desató el caos absoluto en la pista. En el reinicio, Franco Colapinto bloqueó sus frenos en la primera curva e impactó de manera directa contra el auto de su propio compañero en Alpine, Pierre Gasly, arrastrando consigo a Norris fuera de la competencia y obligando la entrada de un segundo Safety Car.

En la resalida definitiva de la vuelta 39, Russell contuvo con firmeza los embates de Verstappen en un sprint final al límite para cruzar la meta en el primer puesto. Hadjar completó el podio en su regreso tras superar una lesión de muñeca, mientras que Leclerc finalizó en la cuarta posición por delante de Kimi Antonelli, quien firmó una destacada recuperación tras remontar desde la casilla 16 de la parrilla hasta el quinto lugar definitivo.