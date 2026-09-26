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Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Russell gana un dramático final en Azerbaiyán, Colapinto abandona y Checo Pérez en 15

George Russell supo administrar sus neumáticos blandos en la parte final para llevarse la victoria sobre Max Verstappen. Franco Colapinto abandonó tras un accidente múltiple y Sergio Pérez llegó 15°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

El Circuito Callejero de Bakú volvió a hacer honor a su reputación de escenario impredecible y despiadado. George Russell firmó una actuación magistral de bandera a bandera para adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, resistiendo la presión en un dramático cierre neutralizado y conteniendo el embate final de Max Verstappen para asegurar su tercer triunfo de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Austria en junio.

En el arranque de la competencia, Russell ejecutó una arrancada impecable desde la pole position para defender el liderato en el corto trayecto hacia la primera curva, habiendo iniciado con el compuesto medio frente a las gomas blandas de sus perseguidores.

Detrás del británico de Mercedes, Oscar Piastri superó a Charles Leclerc para adueñarse de la segunda plaza, mientras que Lando Norris rebasaba a Isack Hadjar para ubicarse cuarto. Sin embargo, la superioridad en velocidad punta de los monoplazas de Red Bull se hizo sentir con rapidez: Verstappen y Hadjar recuperaron terreno sobre los autos de McLaren, dando caza a Norris y presionando a Piastri, en una fase de la carrera donde Hadjar cedió el paso a su compañero de equipo antes de que el piloto neerlandés comenzara a sufrir problemas de degradación en sus neumáticos.

Por su parte, Sergio Pérez intentaba construir una remontada desde la parte trasera del clasificador tras ganar una posición en la salida para colocarse en el lugar 18. Pese a verse atrapado en el tráfico del circuito urbano, el piloto tapatío mantuvo un ritmo de vuelta constante y competitivo, girando al mismo nivel que varios contendientes de la zona media y consolidándose muy por delante de su compañero en la escudería Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El punto de quiebre de la competencia llegó en la vuelta 30 de las 51 programadas. Alex Albon, quien se encontraba defendiendo el puesto 13, sufrió un bloqueo de neumáticos a la entrada de la curva 5 y terminó impactando de lleno contra las barreras TecPro. El accidente del piloto de Williams motivó el ingreso inmediato del Safety Car, provocando una masiva e intensa ventana de paradas en pits donde la mayoría de los líderes mantuvieron sus posiciones originales, a excepción de Norris, quien cayó a la novena plaza tras irse de largo en la frenada de la curva 1.

La bandera verde ondeó en la vuelta 36 y desató el caos absoluto en la pista. En el reinicio, Franco Colapinto bloqueó sus frenos en la primera curva e impactó de manera directa contra el auto de su propio compañero en Alpine, Pierre Gasly, arrastrando consigo a Norris fuera de la competencia y obligando la entrada de un segundo Safety Car.

En la resalida definitiva de la vuelta 39, Russell contuvo con firmeza los embates de Verstappen en un sprint final al límite para cruzar la meta en el primer puesto. Hadjar completó el podio en su regreso tras superar una lesión de muñeca, mientras que Leclerc finalizó en la cuarta posición por delante de Kimi Antonelli, quien firmó una destacada recuperación tras remontar desde la casilla 16 de la parrilla hasta el quinto lugar definitivo.

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Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 51

-

2 25 Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 51

+0.196

0.196

0.196 2 18 Red Bull Red Bull
3 France I. Hadjar Red Bull 6 51

+10.704

10.704

10.508 2 15 Red Bull Red Bull
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 51

+14.136

14.136

3.432 2 12 Ferrari Ferrari
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 51

+14.512

14.512

0.376 2 10 Mercedes Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 51

+22.382

22.382

7.870 2 8 Ferrari Ferrari
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 51

+31.159

31.159

8.777 2 6 RB Red Bull
8 France E. Ocon Haas F1 31 51

+31.189

31.189

0.030 2 4 Haas Ferrari
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 51

+31.929

31.929

0.740 2 2 Haas Ferrari
10 Spain C. Sainz Williams 55 51

+32.416

32.416

0.487 3 1 Williams Mercedes
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 51

+33.231

33.231

0.815 2 Audi Audi
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 51

+34.013

34.013

0.782 2 RB Red Bull
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 51

+34.230

34.230

0.217 2 Audi Audi
14 Australia O. Piastri McLaren 81 51

+36.401

36.401

2.171 2 McLaren Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 51

+41.400

41.400

4.999 2 Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 49

2 Laps

2 Accidente Cadillac Ferrari
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 36

15 Laps

2 Colisión Alpine Mercedes
dnf France P. Gasly Alpine 10 35

16 Laps

1 Colisión Alpine Mercedes
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 35

16 Laps

1 Colisión McLaren Mercedes
dnf Thailand A. Albon Williams 23 29

22 Laps

Accidente Williams Mercedes
dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 20

31 Laps

1 Retirada Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 7

44 Laps

Retirada Aston Martin Honda
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