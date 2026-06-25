Russell: Ferrari y Lewis Hamilton, una "gran amenaza" para la candidatura al título de F1 2026
Hamilton logró su primera victoria de la temporada en Barcelona la última vez, haciendo que un título de Mercedes ya no parezca tan cantado como antes
George Russell ha calificado a Ferrari como una “enorme amenaza” para las esperanzas de Mercedes de hacerse con el título de Fórmula 1 de 2026 tras la emotiva victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona.
El siete veces campeón del mundo logró por fin su primera victoria con Ferrari en la más reciente carrera del campeonato, superando al segundo clasificado Russell, cuyo compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, se retiró desde la segunda posición en la parte final de la competencia.
El triunfo puso fin a un inicio de año perfecto para las Flechas Plateadas, que habían ganado los seis grandes premios hasta entonces, con una serie de mejoras que claramente obraron maravillas en el SF-26 para cerrar la brecha con Mercedes.
Ferrari está ahora a 72 puntos de la marca alemana en la clasificación de constructores, mientras que en el campeonato de pilotos Hamilton está a 41 del líder Antonelli y nueve por delante de Russell.
“Es genial ver a Lewis de vuelta haciendo lo que mejor sabe hacer”, dijo Russell antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana.
“Eso también es solo un ejemplo de lo desafiante que es la Fórmula 1, porque los coches son muy complejos, los neumáticos son muy complejos, las unidades de potencia son complejas: todo tiene que encajar.
“Si algo no encaja, no puedes sacar lo mejor de ti mismo y la gente lo daba por acabado el año pasado, o incluso el año en que fuimos compañeros de equipo en el 2024.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“¿Es demasiado mayor? ¿Es esto? ¿Es aquello? Y entonces va y lo ha estado bordando durante las últimas cuatro o cinco carreras; simplemente demuestra que no olvidas cómo conducir de la noche a la mañana.
“Necesitas que tú, tu equipo, la puesta a punto, la comprensión de los neumáticos, todo simplemente encaje y, cuando encaja, vuelas.
“Es precioso y ahí es donde está en este momento y, sin duda, es una gran amenaza. Ferrari es una enorme amenaza.
“Kimi sigue siendo claramente el piloto que va al frente y está rindiendo de forma realmente increíble y constante, pero Ferrari da la sensación de que viene fuerte y Lewis está al frente de eso”.
La temporada pasada mostró lo rápido que puede cambiar todo, ya que las mejoras de Red Bull para la ronda 16 en Italia allanaron el camino para una carga tardía por el título de Max Verstappen, quien ganó seis de los últimos nueve grandes premios.
Así que un calendario eficaz de desarrollo del coche es clave para el éxito, especialmente al inicio de este nuevo ciclo reglamentario, y hasta ahora Ferrari ha sido más agresiva que sus rivales.
Eso ha tomado a algunos por sorpresa y la única área que le está costando a Ferrari en este momento es su unidad de potencia, que según los resultados de ADUO está un nivel por debajo del motor Mercedes.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Esto permitirá a la marca italiana una mejora adicional en comparación con el fabricante líder del campeonato, lo que potencialmente la convertirá en una aspirante real teniendo en cuenta que tiene, lo que muchos creen que es, el chasis más fuerte de la F1.
“Es un baño de realidad porque Ferrari claramente ha tenido un gran chasis durante toda esta temporada”, añadió Russell.
“Su unidad de potencia ha estado un poco por detrás de nosotros, bastante por detrás de nosotros, pero de repente en Barcelona parecen haber dado un paso adelante.
“Así que estuvieron mucho más cerca de nosotros en términos de velocidad punta y están trayendo muchas mejoras, lo que ha sido bastante sorprendente para nosotros.
“Hemos traído una mejora en lo que va de temporada. Tenemos algunas en camino, pero Ferrari y McLaren cada par de carreras traen piezas al coche.
“Así que tenemos que seguir empujando y creo que cada vez que un equipo trae una pieza nueva al coche, da grandes pasos adelante”.
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