Russell explica por qué no luchó con Pérez en Australia

Russell era quinto durante el primer stint de la carrera en Albert Park, antes de entrar en boxes cuando apareció el coche de seguridad, lo que le permitió saltar a la tercera posición, por delante de Sergio Pérez, el piloto de Red Bull, y de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

A falta de 20 vueltas, Russell recibió órdenes de no luchar contra Pérez por el tercer puesto, ya que debía gestionar sus neumáticos hasta el final de la carrera. El mexicano consiguió sobrepasar al británico tres vueltas después, escalando así hasta el tercer lugar.

Pero tras el abandono de Max Verstappen en los últimos compases de la carrera, el piloto de Mercedes pudo hacerse con la tercera plaza tras mantener a Hamilton a distancia en los compases finales.

Este primer podio de la temporada ha llegado después de un difícil comienzo del año para la escudería del fabricante alemán, que no ha podido igualar el ritmo de Red Bull y Ferrari.

"Tienes que estar ahí para ganar, y sacar provecho de la mala suerte de los demás", dijo Russell. "Obviamente, hoy hemos tenido un poco de suerte, probablemente dos veces, pero lo tomamos".

"Se está trabajando muy duro en las fábricas de Brackley y Brixworth para tratar de volver a estar al frente, así que estar en el podio es especial".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, 2° posición, Charles Leclerc, Ferrari, 1° posición, George Russell, Mercedes-AMG, 3° posición Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell reconoció que fue "difícil perder un puesto en el podio" al ceder la plaza a Pérez, pero estuvo de acuerdo en que los beneficios a largo plazo hacían que no mereciera la pena presentar batalla.

"Quiero hacer todo lo posible para mantener el coche más rápido detrás, pero al final teníamos que gestionar ese neumático", dijo el inglés. "El neumático delantero izquierdo estaba peor en la última curva, y no podía gestionarla bien".

"Tenía muchas ganas de ir más allá, pero reconozco que nos habríamos caído por un precipicio si hubiera ido más rápido", explicó refiriéndose a la potencial pérdida de rendimiento si exigía más sus neumáticos.

"Sabía que Lewis no me lo iba a poner fácil. Nunca se da por vencido, y estuvo apretando al máximo hasta el final, pero creo que lo he gestionado bien y siempre he podido mantenerme fuera de la zona de detección del DRS, una vez que 'Checo' me ha pasado, ha sido bastante fácil".

Mercedes ha estado luchando con el extremo porpoising en su W13 en lo que va de temporada, y Russell dijo que el equipo había estado "muy por detrás de nuestros rivales" en Australia, ya que terminaron a más de un segundo de la vuelta de la pole de Charles Leclerc, pero subrayó que Mercedes "nunca se va a rendir".

"Creo que va a pasar algún tiempo hasta que podamos luchar con estos chicos de rojo y azul, parecen bastante excepcionales en este momento", dijo Russell. "Pero si alguien puede, Mercedes puede, así que vamos por ello".

