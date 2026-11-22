Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas

Russell fue el principal rival de Verstappen por la victoria durante toda la carrera de Nevada, pero se estrelló y cayó al noveno puesto

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 6:57

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George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell ha admitido haber hecho "un movimiento de alto riesgo" tras estrellarse a falta de tres vueltas en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en un intento por hacerse con la victoria.

Con el regreso de las carreras con efecto "yo-yo" a la F1, el poleman Max Verstappen y Russell intercambiaron con frecuencia el liderato durante toda la carrera, desafiados ocasionalmente por los coches hermanos de Isack Hadjar en la primera mitad de la carrera y por Kimi Antonelli más adelante.

En la vuelta 48 de 50, Russell había caído al tercer puesto por detrás de Verstappen y Antonelli y se lanzó por el interior de la Silver Arrow de su compañero de equipo, pero bloqueó los frenos y golpeó el muro. Los daños mínimos hicieron que pudiera terminar la carrera, aunque en novena posición.

"Sabía que, si quería ganar la carrera, tenía que estar segundo al entrar en el último par de vueltas", explicó el británico. "Kimi no tenía el modo de adelantamiento y simplemente fui a por un movimiento de alto riesgo y pagué el precio, pero no me arrepiento. Por supuesto que estoy decepcionado con ello, pero podría haber sido conservador y habría terminado tercero".

Russell le arrebató el liderato de la carrera a Verstappen en al menos seis ocasiones sin llegar a poder conservarlo, debido a la forma en que funcionan las nuevas unidades de potencia de la F1 —y en particular sus baterías y el despliegue de energía— en este circuito urbano de alta velocidad.

"Fue interesante", comentó el piloto de Mercedes. "Creo que fue bastante divertido quizá durante media carrera. Luego empezó a volverse un poco agotador en un momento dado porque era absolutamente imposible escaparse.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Sentía que estaba en un modo de despliegue muy bueno para adelantar a Verstappen y estar por delante en la línea de salida. Kimi estaba adelantando, pero Max ya estaba volviendo a adelantar antes de la línea. Pero eso me dejó muy vulnerable en el sector intermedio, y por eso perdí algunas posiciones. Bajé a P5, y luego tuve que cambiar mi modo de estrategia, y eso me ayudó a volver a subir en la clasificación.

"Sentía que en la última vuelta podía volver a lo que tenía para intentar ganar la carrera. Fue duro".

Este tipo de carreras de "yo-yo", que recuerda a la Fórmula E, no se había visto en esta medida desde las primeras carreras de la temporada.

"Fue simplemente aprender sobre la marcha, de verdad", añadió Russell. "Sí, aprender sobre la marcha; fue muy extraño. Las diferencias de velocidad en la recta fueron monumentales. Le estaba ganando 1,3 s a Max en la recta, fue una locura. Carrera extraña".

El pobre resultado de Russell significa que cae al cuarto puesto en el campeonato de pilotos, empatado a puntos con el quinto clasificado Lando Norris, a tres puntos de Lewis Hamilton y a nada menos que 40 puntos del subcampeón Verstappen.

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