Russell: no me preocupan especulaciones entre Williams y Pérez

Williams anunció en julio pasado que tanto George Russell como su compañero Nicholas Latifi permanecerían en el equipo para la temporada 2021, con el británico llegando a su tercer año de contrato con la casa de Grove.

Pero con el cambio de propietarios esto podría modificarse. Recientemente se supo que se ha establecido un contacto entre Williams y Pérez, quien dejará Racing Point a finales de año para dar paso a Sebastián Vettel.

Si el nuevo propietario de Williams, Dorilton Capital, favoreciera a dos pilotos que pudieran aportar patrocinadores al equipo para el 2021, es probable que Russell tenga que dejar su asiento al mexicano.

Pero durante la conferencia de prensa de la FIA del jueves en Portugal, Russell dijo que su contrato se mantenía para el próximo año por lo que no tenía preocupación sobre su futuro en el equipo.

"Tengo un contrato para el año que viene con los nuevos propietarios", dijo Russell. "Desde la perspectiva contractual con los nuevos propietarios no ha cambiado nada”.

"En realidad no he hablado con ellos sobre el tema porque por mi parte no hay preocupaciones”.

"Todos estarán aquí este fin de semana. Estoy seguro de que algunos temas se despejarán pero yo no tengo preocupación. Estaré en la parrilla con Williams el año que viene”.

Russell es miembro del programa junior de Mercedes, y se le había vinculado con un posible ascenso al equipo oficial antes de que éste decidiera mantener a Valtteri Bottas para el 2021.

El piloto británico dijo que buscaría el apoyo de Mercedes si había algún motivo de preocupación sobre su futuro.

“Estoy en contacto con los chicos de Mercedes cada semana y así sería en las próximas semanas si hubiera alguna razón para preocuparme”.

"Siempre estamos en contacto. Me siento en una posición realmente privilegiada de tener todo su apoyo detrás de mí, y al largo plazo creo que estoy en una gran posición”.

"Si realmente se llega a eso (a las dudas del asiento), hablaré con ellos, pero en este momento no tengo motivos para preocuparme”.

Aunque Russell dijo que no había reaccionado a las noticias que relacionaban a Pérez con Williams, apreció que la especulación sobre su futuro era de esperar dada la cantidad de pilotos que buscan un asiento.

"Es comprensible que haya especulación, porque hay muchos grandes pilotos que están disponibles luchando por un lugar ahora mismo con Sergio, y esto involucra a los pilotos de Haas como a Nico Hulkenberg”, dijo Russell.

"Así que obviamente existe la especulación. Desafortunadamente en la Fórmula 1, no hay suficientes lugares para todos los que necesariamente merecen estar aquí."