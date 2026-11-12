Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Russell destaca la lealtad de Wolff como clave del renacer de Mercedes: nadie fue despedido

El piloto de Mercedes dice que las personas que ganaron el título de constructores son las mismas que atravesaron los cuatro años difíciles del equipo

Alex Harrington

Publicado: 12 nov 2026, 3:15

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Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

George Russell dice que la negativa de Toto Wolff a cambiar Mercedes durante los años difíciles de la era del efecto suelo es una gran razón por la que el equipo vuelve a estar en la cima de la Fórmula 1.

La escudería de Brackley selló su noveno título de constructores en el Gran Premio de São Paulo el domingo, el primero desde el final de su racha de ocho consecutivos en 2021. De 2022 a 2025, pasó cuatro temporadas con poco éxito mientras luchaba por superar los desafíos de los coches de efecto suelo.

En declaraciones a los medios, Russell dijo que el equipo había seguido confiando en su gente pese a la repentina caída de rendimiento.

"Hemos pasado por mucho durante esos años. Han sido tiempos extremadamente duros", dijo. "Pero creo que algo que admiro mucho del liderazgo de Toto es que las personas que tenemos hoy son las mismas que estaban allí durante los años de gloria, y son las mismas personas que atravesaron las dificultades de 2022 a 2025. No se contrató ni se despidió a nadie.

"Crédito para todos en el equipo, pero enorme crédito para Toto por esa lealtad y fe en las personas, incluso cuando los tiempos eran difíciles."

Al propio Wolff se le preguntó por la estabilidad del equipo después de la carrera en Interlagos, y el jefe austriaco también señaló la falta de rotación de personal.

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La estabilidad fue "sin duda un factor", dijo, "pero también tenemos muchas personas que se han unido a nosotros recientemente, y creo que la palabra que me gustaría elegir es seguridad. Ya sabes, no somos una organización de contratar y despedir.

"Ofrecemos una cultura y un entorno en los que puedes prosperar, donde se te permite cometer errores, donde puedes alzar la voz. Y a largo plazo, creo que si quieres tener éxito, no durante un periodo de unos pocos años, sino durante muchas, muchas décadas, esto es lo que necesitas poder arraigar de alguna manera en el equipo."

También admitió que esos años habían sido más difíciles de vivir de lo que sugieren los resultados. Mira los resultados y verás al equipo terminando segundo en dos de esas temporadas, pero fue una época desafiante para la escudería.

"No fue tan malo en absoluto cuando miras los números puros, pero no se sentía bien", dijo Wolff. "Y la resiliencia del equipo, las personas que se mantuvieron unidas en esos tiempos difíciles, es un factor, creo."

Russell, que se unió al equipo en 2022, ha pasado por todo ello. Su campaña de 2026 ha sido muy difícil, ya que vio a su compañero Kimi Antonelli ganar el campeonato. Ahora es tercero en el campeonato, a 17 puntos de Max Verstappen con tres carreras por disputar.

Wolff dijo el domingo que el título de constructores pertenecía a Russell tanto como a cualquiera: "se lo debemos a él".

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