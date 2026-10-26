Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell desconcertado por la falta de ritmo en Austin a pesar de las mejoras del Mercedes W17

El piloto de Mercedes terminó octavo, mientras que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, dominó la carrera desde la pole

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 26 oct 2026, 6:51

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George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell busca desesperadamente respuestas tras "no haber sido lo suficientemente rápido" en el Gran Premio de Estados Unidos, mientras su compañero de equipo, Kimi Antonelli, se acerca al título mundial de Fórmula 1.

Antonelli dominó la carrera del domingo en Austin desde la pole, mientras que Russell salió sexto pero terminó octavo, tras recibir una penalización de cinco segundos por obtener ventaja al salirse de la pista c o en la primera vuelta.

Ocurrió en la primera vuelta, cuando el británico se defendía de Oscar Piastri al entrar en la curva 12, donde se salió de la pista y volvió a incorporarse por delante del McLaren para mantener su posición.

Pero esa penalización tuvo, de todos modos, poco impacto en su posición final, ya que, sin ella, teóricamente habría terminado séptimo en lugar del australiano, con una diferencia de solo dos puntos.

Así que, cuando Sky Sports le preguntó qué es lo que más le está costando, Russell respondió: "Simplemente no ser lo suficientemente rápido, para ser sincero.

"Tengo que intentar entender por qué ocurre esto. Es extraño estar tan lejos, así que espero que haya alguna respuesta por ahí. Pero, en cualquier caso, yo no la tengo".

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El resultado de Russell se produjo a pesar de contar con un W17 recientemente actualizado, del que afirma que tiene un "margen de ajuste muy reducido", como demuestra su rendimiento irregular desde que se introdujo en Malasia.

Allí, Antonelli quedó segundo tras el dominante Max Verstappen, mientras que Russell iba camino de terminar tercero hasta que un fallo de última hora en la unidad de potencia le obligó a retirarse.

En Singapur, Verstappen volvió a ganar y Antonelli quedó tercero, mientras que Russell se conformó con un modesto noveno puesto, lo que significa que ya son tres Grandes Premios sin subir al podio para el británico en medio de un horrible 2026.

En declaraciones posteriores a la prensa escrita en Austin, Russell afirmó: "El ritmo no fue bueno en la primera tanda.

"Pero cuando salí de boxes con los neumáticos duros, probablemente hice seis vueltas al mismo ritmo que Kimi. Sin embargo, luego alcancé a Oscar y simplemente no pude adelantarle.

Seis buenas vueltas, 50 malas vueltas. Quiero entender por qué el ritmo fue tan malo en la primera tanda. La penalización también fue un poco ridícula, pero eso fue, al menos, una de mis preocupaciones tras un fin de semana tan malo".

Estos resultados significan que Antonelli probablemente se proclamará campeón en México el próximo fin de semana, ya que cuenta con una ventaja de 123 puntos sobre Russell, cuando quedan 125 por repartir en las cinco últimas rondas.

Russell está, por su parte, a solo un punto del tercer clasificado, Lewis Hamilton, y seis por delante de Verstappen, cuarto, mientras que Mercedes tiene el título de constructores prácticamente asegurado, ya que cuenta con 133 puntos de ventaja sobre Ferrari.

"Para mí, lo principal es que ganemos el [campeonato] de constructores", afirmó Russell. "En cuanto al equipo, obviamente me gustaría terminar como el mejor del resto, pero el segundo, tercer o quinto puesto no te da el título, así que no significa nada".

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