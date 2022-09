Russell no ve a Mercedes para ir por la pole en Zandvoort

El piloto británico encabezó la FP1 en el Gran Premio de Países Bajos el viernes, antes de caer a la quinta posición en la FP2 cuando el dúo de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, bloquearon los dos primeros puestos.

George Russell dijo que el Mercedes W13 "está funcionando mejor, no hay duda" en Países Bajos, pero no espera estar en la lucha por la pole position ya que "todavía sabemos que la clasificación es nuestro punto débil".

"Creo que Hungría fue único", dijo Russell. "Creo que nuestros rivales no lo hicieron bien ese día y nosotros hicimos un trabajo absolutamente estelar. Evidentemente, los hemos superado por muy poco".

"Me sorprendería mucho que pudiéramos repetir lo de Hungría, pero creo que estamos definitivamente más cerca de lo que hemos estado en mucho tiempo".

Russell cree que a Mercedes le irá mejor en su ritmo en tandas largas que a una sola vuelta, pero advirtió que tal vez no pueda utilizarlo a menos que las Flechas Plateadas aparezcan en la parte alta de la parrilla.

Sin embargo, explicó que el equipo no estaba seguro de su verdadero ritmo "porque la pantalla de cronometraje no funcionaba, así que no teníamos la misma información que en la televisión" y, por lo tanto, no podía analizar aún con precisión su potencial en tandas largas.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Creo que la carrera vendrá hacia nuestro lado y creo que nuestro ritmo de tanda larga parece fuerte", dijo.

"Pero hay que salir en la posición correcta. Si salimos en la tercera fila, va a ser difícil luchar por el primero o el segundo puesto".

"Nos sumergiremos esta noche (en la información) y trataremos de recopilar todos los datos posibles, pero estamos en un lugar relativamente bueno".

Russell añadió que había disfrutado conduciendo la curva final peraltada con el DRS abierto durante los entrenamientos del viernes.

Cuando se le pidió su opinión sobre el experimento, Russell dijo que era "bastante genial para ser honesto".

"Creo que es increíble el agarre que se consigue con este peralte y en la curva 3", dijo. "Puedes meter el coche y simplemente se agarra. Es una sensación realmente genial".

