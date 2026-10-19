Fórmula 1 GP de Estados Unidos
¿El premio consuelo para George Russell? Es el 'campeón' de las carreras sprint en la F1 2026
George Russell terminó al frente del campeonato sprint no oficial de Fórmula 1 2026 por desempate por resultados por delante de Charles Leclerc
Lydia Mee
Publicado: 19 oct 2026, 13:26
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George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell se habría consagrado campeón sprint en 2026, si la F1 hubiera otorgado ese título, después del choque de Lando Norris en la última vuelta con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en Singapur.
Mientras Russell ve actualmente cómo se alejan sus aspiraciones al título del campeonato a medida que su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, sigue ampliando su ventaja en la clasificación, el británico ha terminado imponiéndose en las carreras sprint.
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No existe un campeonato sprint oficial, pero con las seis carreras sprint ya completadas, los resultados extraoficiales están definidos.
Russell y Charles Leclerc, de Ferrari, sumaron ambos 34 puntos en las seis carreras sprint disputadas en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Russell se lo llevó por desempate porque ganó tres de ellas, mientras que Leclerc acumuló 34 puntos sin una victoria sprint.
Norris terminó un punto por detrás, con 33, gracias a su victoria en Miami. Detrás de los tres primeros, Antonelli sumó 31 puntos, Lewis Hamilton 27, Piastri 21 y Max Verstappen 20.
Los puntos se otorgan a los ocho primeros clasificados en las carreras sprint, desde ocho puntos para el ganador hasta un punto para el octavo lugar.
En cuanto al campeonato principal, quedan seis rondas, suponiendo que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto. Antonelli lidera actualmente con 340 puntos. Russell y Hamilton lo siguen en segundo y tercer lugar, con 238 y 229 puntos respectivamente.
Verstappen se ubica cuarto con 221 puntos y llegará al próximo Gran Premio de Estados Unidos después de dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y el Gran Premio de Singapur.
El top cinco lo completa Leclerc, con 215 puntos.
Resultados de las carreras sprint de Fórmula 1 2026 (Top 8)
Carrera sprint de China
- George Russell, Mercedes
- Charles Leclerc, Ferrari
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Lando Norris, McLaren
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Oscar Piastri, McLaren
- Liam Lawson, Racing Bulls
- Ollie Bearman, Haas
Carrera sprint de Miami
- Lando Norris, McLaren
- Oscar Piastri, McLaren
- Charles Leclerc, Ferrari
- George Russell, Mercedes
- Max Verstappen, Red Bull
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Pierre Gasly, Alpine
Carrera sprint de Canadá
- George Russell, Mercedes
- Lando Norris, McLaren
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Oscar Piastri, McLaren
- Charles Leclerc, Ferrari
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Max Verstappen, Red Bull
- Arvid Lindblad, Racing Bulls
Carrera sprint de Gran Bretaña
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Lando Norris, McLaren
- George Russell, Mercedes
- Charles Leclerc, Ferrari
- Max Verstappen, Red Bull
- Oscar Piastri, McLaren
- Liam Lawson, Racing Bulls
Carrera sprint de Países Bajos
- George Russell, Mercedes
- Charles Leclerc, Ferrari
- Lando Norris, McLaren
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Oscar Piastri, McLaren
- Max Verstappen, Red Bull
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Pierre Gasly, Alpine
Carrera sprint de Singapur
- Max Verstappen, Red Bull
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Charles Leclerc, Ferrari
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Liam Lawson, Racing Bulls
- Ollie Bearman, Haas
- Nico Hulkenberg, Audi
- Lando Norris, McLaren
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