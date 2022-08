Russell: los cambios de reglas en Spa darían impulso a Mercedes

En un movimiento para restringir el rebote excesivo de los coches, la FIA introducirá medidas destinadas a detener el fenómeno mediante la aplicación de una métrica de oscilación aerodinámica (AOM) que los equipos no pueden superar a partir de la carrera de Spa-Francorchamps.

También se entiende que la FIA está instalando medidas para prohibir los trucos que se cree que algunos equipos han utilizando flexionando sus pisos y tablones para ganar rendimiento.

Las medidas se han topado con la resistencia de algunos equipos que argumentan que la FIA no debería involucrarse en la configuración de los coches, mientras que otros argumentan que el desarrollo de los coches ha visto reducido el problema en las últimas carreras.

Aunque el impacto total del AOM se verá en el GP de Bélgica, después de haber sido sólo una medida de asesoramiento en las carreras antes del parón veraniego, Russell cree que podría resultar benéfico para Mercedes frente a sus rivales de cabeza.

"Creo que no hay duda de que Ferrari y Red Bull habrán forzado el reglamento en ese sentido y nosotros lo hemos respetado tal y como estaba previsto", dijo Russell a Sky Sports F1 tras el GP de Hungría.

"Pero no hay garantías de que eso les acerque a nosotros. Sabemos que si estuviera en nuestro coche nos haría más lentos. No hay garantías, cada coche es diferente, pero no les va a ayudar, eso es seguro".

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Reflexionando sobre el progreso de Mercedes en general, Russell cree que si el fabricante alemán puede ponerse al ritmo de Ferrari y Red Bull, entonces puede luchar por podios regulares y posiblemente por victorias, habiendo quedado impresionado por las mejoras que su equipo ha producido con el W13.

"Max y Red Bull van viento en popa", añadió. "Creo que Max y Charles están en un nivel similar en este momento, pero realmente lo siento por Charles porque está haciendo un gran trabajo en este momento y ha estado en el extremo receptor de un montón de mala suerte”.

"Max y Red Bull son absolutamente sólidos semana tras semana. Hemos visto en los dos últimos fines de semana de carrera que pueden llevar el coche a casa y recoger los pedazos, pero no hay duda de que estamos progresando".

También lee: La compleja ecuación en las reglas para atacar el porpoising en F1

"Como equipo, terminamos a casi un minuto del ganador de la carrera al principio de la temporada, pero ahora estamos a 10 segundos en el último par de carreras. Así que si podemos seguir por ese camino, estaremos definitivamente en la lucha".

"Spa será interesante, habrá algunos cambios en algunos reglamentos que pueden hacer que otros equipos se acerquen a nosotros y creo que nosotros, como equipo, tenemos mucha confianza en nosotros mismos y fe en que estamos haciendo un gran trabajo y no hay ninguna razón por la que no podamos estar en la mezcla".

Entre el GP de Azerbaiyán de junio y el GP de Hungría del mes pasado, Mercedes vio al menos a uno de sus pilotos en el podio de la F1 en el tramo de seis carreras.

Tanto en Francia como en Hungría, Russell y su compañero de equipo Lewis Hamilton terminaron juntos en el podio, y el británico más joven también consiguió la pole position en Hungaroring.