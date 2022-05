Russell aspira a ser el mejor del resto con un Mercedes rígido

Al final de la primera jornada del Gran Premio de Mónaco, George Russell se colocó como el mejor piloto de Mercedes después de las dos prácticas del viernes con el sexto mejor tiempo por detrás del McLaren de Lando Norris.

Sin embargo, el británico se quedó a 0.750 segundos del tiempo marcado por Charles Leclerc en el Ferrari F1-75, pero casi dos décimas por delante de lo hecho por el AlphaTauri de Pierre Gasly.

Más allá de los cronómetros, el comportamiento del Mercedes W13 contrastaba con el de Barcelona, en el sentido de que las Flechas Plateadas parecían sufrir más del efecto de rebote lo que da la sensación de una excesiva rigidez en este coche.

Con estas condiciones, Russell duda que sea posible mejorar para el equipo para el sábado por lo que simplemente aspira a ser el mejor del resto luego de una jornada difícil en el circuito callejero.

“Realmente es difícil para ser honesto. La rigidez de estos coches es muy importante y siendo muy, muy rígido, en un circuito urbano lleno de baches, no es fácil llevarlo al límite. Y creo que esa es una de las mayores dificultades”, dijo el compañero de Lewis Hamilton que, a pesar de ello, considera pueden posicionarse por detrás de los Ferrari y los Red Bull.

“Vemos que Ferrari empieza a brillar de nuevo, hemos visto lo buenos que son en los bordillos, lo vimos en Imola. Les pasaron por encima con relativa facilidad y eso, evidentemente, juega a su favor hoy. Así que tenemos mucho trabajo que hacer esta noche. No estoy seguro de que podamos cerrar la brecha. Pero, sin embargo, siempre es un placer conducir aquí”.

“No me siento tan mal después de hoy. Creo que podría sentirme mejor, pero fue un día relativamente bueno. Pero no estamos donde queremos estar, siendo sextos con McLaren delante de nosotros. Queremos ser los mejores del resto y eso lo vería como un buen resultado este fin de semana, en el sentido de que estaríamos por detrás de Ferrari y Red Bull, pero tenemos que asegurarnos de que no se cuele un pequeño y descarado Lando (Norris)”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El resultado de Russell contrastó con la posición que ocupó Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo se ubicó 12° a 1.611 segundos de lo hecho por Leclerc.

El nuevo integrante de Mercedes apunta a que es necesario ajustar el monoplaza para que ofrezca una conducción más suave y poder arriesgar en los movimientos en una pista donde conducir al límite resulta ser la clave.

“Hay que tener un poco más de respeto que de costumbre, porque el coche está constantemente golpeando contra el suelo. Hay tramos en los que los dos neumáticos se despegan del suelo porque en la curva 5 [Mirabeau] el delantero derecho está en el aire, y es tan rígido que incluso el delantero izquierdo se levanta del suelo.

“No sé qué más podemos hacer con el coche. Estamos haciendo todo lo posible para intentar que sea un poco más fácil para nosotros y para darnos un poco más de confianza. Veremos qué podemos hacer”, finalizó.