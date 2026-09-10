George Russell "debería sentirse agraviado" tras la decisión estratégica de Mercedes en Monza
David Croft cree que George Russell tiene motivos para sentirse agraviado tras la decisión estratégica de Mercedes en el Gran Premio de Italia.
David Croft, comentarista principal de Fórmula 1 de Sky Sports, ha afirmado que George Russell tiene todo el derecho a "sentirse agraviado" tras la decisión estratégica de Mercedes durante el periodo del coche de seguridad virtual en el Gran Premio de Italia.
Durante la carrera en Monza, Russell iba en cabeza con neumáticos duros, tras haberse comprometido a realizar una tanda larga tras la reanudación tras una bandera roja temprana. Cuando se produjo un periodo de coche de seguridad virtual en los últimos compases, Mercedes optó por hacer entrar en boxes al compañero de Russell, Kimi Antonelli —que también luchaba por la victoria—, para que montara neumáticos medios y así cubrir a Max Verstappen, de Red Bull. A Russell se le indicó que permaneciera en pista.
Gracias a la diferencia en los neumáticos, el piloto italiano recortó distancias y adelantó a Russell a tres vueltas del final, para acabar logrando su primera victoria en un Gran Premio en casa tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla. Russell terminó segundo.
En declaraciones al programa "Sky Sports F1 Show", Croft afirmó que la escudería de Brackley no protegió al coche que lideraba la carrera en pista.
"Debería sentirse agraviado. La estrategia era llegar hasta el final. Lo consiguió. Su ritmo era bueno. Pero en el momento en que Mercedes piensa: “Bueno, deberíamos hacer entrar a Kimi para cubrir a Max”, también debería pensar: “Haremos entrar a George también”", explicó Croft.
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Sé que Kimi podría haber perdido un par de segundos con esa doble parada, pero se consigue una parada en boxes más económica. Ahí hay una oportunidad. George dice que llegó en el momento equivocado; los que rodaban con los neumáticos medios habrían tenido dificultades hacia el final. Pero en este caso hay que anteponer un poco la seguridad y darle a tu piloto líder, que está ahí fuera y está haciendo un buen trabajo, la oportunidad de competir en igualdad de condiciones si hay igualdad dentro del equipo, que la hay.
"Me sentiría un poco molesto si fuera George, y él mismo lo dijo, ¿no?, en las entrevistas inmediatamente posteriores a la carrera: “Me sorprendió un poco ver a Kimi entrar en boxes”. No creo que pensara que nadie fuera a entrar. Quizá debería haberlo hecho, pero si pensaban que Kimi necesitaba un cambio de neumáticos, deberían haber hecho lo mismo con George".
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