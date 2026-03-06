Russell recibe una advertencia y una reprimenda de los comisarios en Melbourne

George Russell ha recibido una advertencia y una reprimenda tras un par de incidentes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

La reprimenda es la sanción más seria, ya que cinco de ellas se traducen automáticamente en una penalización de 10 posiciones en la parrilla (siempre que al menos cuatro se deban a una infracción de conducción).

El incidente en cuestión ocurrió al comienzo de la sesión, cuando Russell golpeó el auto de Arvid Lindblad cuando el Racing Bulls estaba en el carril rápido del pitlane y el Mercedes salía de su garaje.

“Este tipo acaba de golpear mi alerón delantero”, se quejó el británico, pero los comisarios no se mostraron comprensivos con su punto de vista, ya que las reglas dejan claro que Lindblad tenía prioridad.

La decisión de los comisarios en su totalidad:

“Los comisarios escucharon al piloto del Auto 41 (Arvid Lindblad) y al piloto del Auto 63 (George Russell), a los representantes de los equipos y revisaron pruebas de video, radio del equipo y video a bordo, y determinaron que el Auto 41 estaba en la fila de autos en el carril rápido esperando para salir del pitlane.

“El Auto 63 salió del garaje y estaba esperando para incorporarse al carril rápido. El Auto 63 avanzó lentamente, como si fuera a incorporarse al carril rápido, y luego se detuvo ligeramente por delante del Auto 41, con una pequeña parte del Auto 63 sobresaliendo hacia el carril rápido.

“Esto provocó que el Auto 41 pasara por encima de esa parte del extremo de la placa del alerón delantero del Auto 63. No se nos informó de daños en relación con el Auto 41 como resultado de la colisión. El Apéndice L, Capítulo IV del Código Deportivo Internacional de la FIA, leído junto con el punto 15 de las Notas de Competencia del Director de Carrera, otorga prioridad a los autos en el carril rápido sobre aquellos en el carril de trabajo. En otras palabras, el Auto 41 tenía prioridad sobre el Auto 63.

“El Auto 63 solo habría tenido libertad para incorporarse al carril rápido ‘si hubiera un espacio adecuado en una fila de autos en el carril rápido’ y si pudiera hacerse de forma segura y sin obstaculizar innecesariamente a los autos que ya se encontraban en el carril rápido.

“Está claro, en este caso, que no había tal espacio y la colisión fue el resultado de que el Auto 63 avanzara lentamente y, de ese modo, bloqueara una pequeña parte del carril rápido. Ambos pilotos coincidieron en que el piloto del Auto 41 no habría podido ver la parte que estaba bloqueando el carril rápido.

“En este caso, la colisión podría haberse evitado si el Auto 63 hubiera tomado las medidas apropiadas y, por lo tanto, impusimos una sanción de reprimenda al piloto del Auto 63”.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Además, como se mencionó previamente, Russell recibió una advertencia formal —que no tiene consecuencias— por realizar una práctica de largada fuera del área designada.

El caso de Russell fue tratado con indulgencia a la luz de circunstancias atenuantes, concretamente la mala visibilidad a última hora de la tarde al enfrentar el sol poniente, aunque los comisarios señalaron que el Mercedes estaba “tan adelantado respecto al lugar designado que se encontraba por delante de la protección del muro de boxes”.

La decisión de los comisarios en su totalidad:

“Los comisarios escucharon al piloto del Auto 63 (George Russell) y al representante del equipo y revisaron pruebas de video.

“El piloto admitió que realizó una práctica de largada fuera del área designada para prácticas de largada definida en el punto 14.1 de las Notas de Competencia del Director de Carrera. Sin embargo, explicó que, debido al resplandor del sol, no pudo ver claramente los cajones de la parrilla y creyó que la ubicación correcta era donde se veían las marcas de goma en el asfalto.

“Tras revisar las imágenes a bordo del piloto y las grabaciones de CCTV, aceptamos que la visualización del cajón de parrilla era difícil dadas las condiciones de luz, pero el piloto estaba tan adelantado respecto al lugar designado que se encontraba por delante de la protección del muro de boxes y este incidente ocurrió después de que el Director de Carrera hubiera advertido a todos los equipos sobre la necesidad de cumplir con sus instrucciones en este aspecto.

“Los comisarios determinaron que el piloto no siguió las instrucciones del Director de Carrera e impusieron una sanción acorde con la aplicada en infracciones similares en el pasado.

“Los comisarios recuerdan a todos los competidores que cumplir con las instrucciones del Director de Carrera respecto a la posición correcta desde la cual realizar prácticas de largada es imperativo para el desarrollo seguro del evento.”

