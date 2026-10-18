Opinión

Fórmula 1

Ruanda recurre a la F1 mientras avanza desde un pasado turbulento

Nuestro enviado especial a la presentación del Gran Premio de Africa en Ruanda comparte su visita a un país que llega a la F1 con una ambición audaz y preguntas incómodas.

Filip Cleeren

Publicado: 18 oct 2026, 17:05

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Foto de: Formula 1

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Motorsport.com estuvo entre los medios seleccionados invitados al lanzamiento del Gran Premio africano de Fórmula 1 en Ruanda. El anuncio planteó preguntas clave, pero también mostró a una nación decidida a ser tomada en serio en el escenario mundial.

Como belga, visitar Ruanda, antigua colonia, comenzó con un encuentro incómodo con la historia. Mi hotel resultó estar a pocos minutos a pie de Camp Kigali, donde 10 cascos azules belgas de la ONU fueron asesinados durante el genocidio de 1994 mientras estaban asignados a proteger a la primera ministra ruandesa Agathe Uwilingiyimana.

Fueron 10 de entre unas 800.000 y un millón de personas asesinadas durante un devastador período de 100 días, un trauma que ayudó a moldear el complejo renacimiento y sistema político del país de África Oriental. Fue una introducción desgarradora a cómo Ruanda se recuperó de su período más oscuro sin poder dejar del todo atrás su pasado.

De una nación dividida y devastada por la guerra, Ruanda pasó a ser una de las economías de más rápido crecimiento del África subsahariana, con un crecimiento anual del PBI cercano a los dos dígitos en 2025. Esa transformación económica, apoyada en su industria de servicios, convive con severas restricciones a la libertad política, con Ruanda ubicada en el último cuarto del índice de derechos humanos del Varieties of Democracy Institute para 2025 por la amplia ofensiva del partido gobernante contra la disidencia.

Aprovechando el crecimiento económico de la nación, Ruanda ganó la confianza para lanzar una apuesta audaz por un lugar en el mayor escenario del mundo. Cuando los organizadores invitaron a un puñado de periodistas de F1 a la capital Kigali para asistir el martes al lanzamiento de su Gran Premio africano, previsto para comienzos de la década de 2030, fue una oportunidad para tener una breve impresión del lugar y de su gente.

Al bajar del avión, estacionado justo frente a la puerta de la pequeña terminal de Kigali, queda claro por qué se necesita un aeropuerto mucho más grande para recibir a la F1. Se espera que el nuevo aeropuerto de Bugesera esté listo en 2028, y es uno de los pilares clave de infraestructura que determinarán cuándo Ruanda estará preparada para albergar uno de los 24 Superbowls de la F1.

Ruanda se prepara para albergar el primer Gran Premio de Fórmula 1 en África desde el disputado en Kyalami, Sudáfrica, en 1993.

Photo by: Motorsport Images

Tras abrirnos paso entre un tráfico denso, aunque sorprendentemente cortés y relajado, por las pequeñas y onduladas calles de Kigali, nos llevaron al BK Arena, un gran pabellón deportivo y centro de convenciones donde dignatarios y medios se reunieron para escuchar a Kagame, así como a los jefes de la F1 y la FIA, Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem.

La presencia de ambos subrayó lo importante que es esto para el automovilismo en su conjunto. La F1 finalmente está encaminada a regresar al continente africano por primera vez en tres décadas. No a Sudáfrica, sino al corazón del continente, una región que tantas veces ha sido pasada por alto o aprovechada.

Domenicali calificó el anuncio del martes como "uno de los días más significativos en la historia de la Fórmula 1", ya que por fin puede volver a llamarse un campeonato verdaderamente global, respondiendo al pedido de Lewis Hamilton y otros de incluir a África.

El tema del sportswashing seguirá apareciendo, y no sin justificación. Freedom House, que evalúa el acceso de las personas a los derechos políticos y las libertades civiles en 208 países y territorios a través de su informe anual Freedom in the World, ubicó a Ruanda con una puntuación de 21/100 en 2026

Una conferencia de prensa posterior, con los diseñadores de circuitos Carsten Tilke y Alex Wurz, así como funcionarios del gobierno, ofreció detalles más concretos sobre el proyecto. La ministra de Deportes de Ruanda, Nelly Mukazayire, y el CEO del Ruanda Development Board, Jean-Guy Afrika, explicaron cómo la llegada de la F1 es un catalizador para un plan mucho más amplio destinado a impulsar la economía.

Después del campeonato mundial de ciclismo de la UCI del año pasado, el acuerdo de 10 años con la F1 pretende mostrar a los jóvenes ruandeses que hay un lugar para ellos en el escenario mundial, ya sea como atletas, promotores, ingenieros o mecánicos, o simplemente como aficionados al deporte.

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Hay una lección no explicitada que los posibles anfitriones de la F1 pueden aprender de la forma en que Ruanda ha encarado su incipiente candidatura. En lugar de usar constantemente a los medios para reclamar un lugar, como han hecho otros aspirantes a promotores, Ruanda operó en gran medida en segundo plano hasta el lanzamiento del martes, contratando a la empresa de Wurz para diseñar el circuito y manteniendo conversaciones privadas con Domenicali y su equipo. El único reconocimiento público llegó cuando Kigali lanzó oficialmente su candidatura al albergar la ceremonia anual de entrega de premios de la FIA en 2024. Otras partes interesadas en el continente y más allá quizá quieran tomar nota.

Ruanda está ampliando su presencia a nivel mundial, tras haber sido anteriormente patrocinador en las mangas de las camisetas del Arsenal Football Club.

Photo by: Getty Images

Cuando concluyó el evento de lanzamiento, nos llevaron rápidamente al aeropuerto para una recorrida en helicóptero por las instalaciones de Bugesera. Dejando atrás las concurridas calles de Kigali, nuestro helicóptero de transporte Mi-17 cruzó el río Nyabarongo, que marca los límites del sur de la ciudad, mientras las muchas casas modestas daban paso a una vegetación exuberante y al característico suelo rojo de la región, rico en hierro. Aterrizamos sobre la primera base de hormigón de lo que será el futuro aeropuerto de Kigali, rumbo a una meseta que ofrece una vista del futuro hogar africano de la F1.

El circuito de 6 km, en sentido antihorario, contará con 17 curvas y aprovechará al máximo las características naturales del terreno. Con un trazado diseñado por Wurz y una sede desarrollada por TILKE y DAR, los organizadores confían en que el circuito pueda satisfacer tanto los deseos de los pilotos de contar con un diseño rápido y desafiante como ofrecer un trazado adecuado para los adelantamientos en la recta trasera de 1 km. Lo llamativo fue lo montañoso que es el sitio, con el doble de desnivel que los 102 metros de Spa-Francorchamps, actualmente el circuito más ondulado del calendario.

Cuando finalmente regresamos al hotel tras un trayecto de hora pico, queda clarísimo que hay una enorme cantidad de trabajo por delante antes de que los autos de F1 puedan correr en Bugesera. No menos importante será encontrar la forma de recibir a los 100.000 espectadores diarios previstos y ofrecer un evento que cumpla con los requisitos singularmente complejos del campeonato en un país que tiene poca experiencia. Eso también explica el calendario flexible para el evento inaugural.

Mientras tanto, el tema del sportswashing seguirá apareciendo, y no sin justificación. Freedom House, que evalúa el acceso de las personas a los derechos políticos y las libertades civiles en 208 países y territorios a través de su informe anual Freedom in the World, ubicó a Ruanda con una puntuación de 21/100 en 2026.

Es una puntuación ligeramente más alta que la de los siguientes países que actualmente albergan una carrera de F1: China, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahréin. Eso no zanja ningún debate sobre qué país merece o no organizar un gran premio, pero es un contexto útil.

La idea de poder separar deporte y política es una ilusión. Con o sin deporte, los gobiernos siguen haciendo negocios con países cuyos historiales critican públicamente mientras hacen la vista gorda ante elementos que no les gustan. Pero aunque ese no sea un problema que la F1 deba resolver, eso no exime a la categoría de la responsabilidad de elegir con criterio sus destinos dentro de una lista creciente de interesados.

El deporte y la política van de la mano. A Rusia se le rescindió el contrato tras la invasión de Ucrania.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Si eso significa que la F1 y otros deportes deben excluir a los países mencionados, o si puede ser una fuerza positiva como la categoría afirma que es, es un debate complicado. Y no es uno que vaya a resolver un medio de automovilismo.

No tengo todas las respuestas. Pero durante mi visita fugaz, inevitablemente seleccionada, vi a personas hospitalarias y comunes que están desesperadas por formar parte de la conversación y albergar eventos de clase mundial que, de otro modo, quedan relegadas a ver por televisión.

Hubo una ministra de Deportes a la que se le iluminaron los ojos cuando le preguntamos qué significaba para ellos el respaldo público de Hamilton a una carrera africana.

Vi destellos de un país con un pasado oscuro que sigue proyectando una sombra sobre el presente.

Vi personas que se toman en serio querer ser tomadas en serio.

Ruanda espera recibir a la F1 a partir de la década de 2030.

Photo by: Formula 1

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