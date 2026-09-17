Nico Rosberg, campeón de Fórmula 1 en 2016, ha sugerido cerrar el pit lane o reducir drásticamente el límite de velocidad en el mismo durante los periodos de coche de seguridad virtual para evitar que los pilotos obtengan una ventaja desleal.

La propuesta surge tras el primer Gran Premio de España celebrado en el circuito de Madring, donde Lando Norris, de McLaren, perdió una victoria que tenía al alcance de la mano debido a un coche de seguridad virtual en el momento menos oportuno.

Norris, que había salido desde la pole position, había conseguido una ventaja considerable sobre Kimi Antonelli, de Mercedes, en las primeras vueltas de la carrera. Pero cuando se activó el coche de seguridad virtual para retirar el Aston Martin de Lance Stroll, el piloto McLaren acababa de pasar la entrada a boxes, por lo que perdió la oportunidad de realizar una parada en boxes más económica, mientras que sus rivales aprovecharon el momento.

Norris perdió el liderato y acabó finalmente tercero, por detrás del ganador de la carrera, Antonelli, y de Max Verstappen, de Red Bull.

En el programa "The F1 Show" de Sky Sports, Rosberg sugirió algunos cambios en el reglamento para evitar esta situación en el futuro.

"No, simplemente ha sido mala suerte", explicó Rosberg. "Así son las cosas. Y hay altibajos con las salidas del VSC y del coche de seguridad. Siempre vas a tener buena o mala suerte. Es horrible cuando ocurre eso porque él se merecía ganar, y es una pena que lo perdiera solo por culpa de un VSC".

"El problema es que odiamos ver a los coches dando vueltas y vueltas detrás de un coche de seguridad. Es lo más aburrido del mundo del automovilismo de . Y por eso se ha introducido el VSC, para que podamos reducir la velocidad en pista ante peligros menores", añadió.

Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Como ahora, en el caso de Lance Stroll, porque ya casi se había apartado del camino. Solo se tardó un poco en despejar la pista, y eso fue todo. El VSC sigue siendo algo estupendo. Pero esas son buenas ideas que quizá valga la pena explorar.

"O bien el callejón de boxes permanece cerrado durante un VSC, lo que impide que nadie pueda sacar ventaja durante ese tiempo, o incluso, ¿por qué no algo así como que, durante un VSC, el límite de velocidad en el callejón de boxes se reduzca drásticamente, ya que lo que importa es el tiempo perdido durante una parada en boxes?

"El problema es que, durante un VSC, el tiempo perdido en la parada en boxes es mucho menor porque todos los que están en pista conducen muy despacio, por lo que al entrar en boxes se pierde mucho menos tiempo de carrera, y ese es el gran problema: por eso se vuelve injusto.

"Pero si de alguna manera se encontrara la forma de que el tiempo perdido en la parada en boxes durante un VSC fuera el mismo que cuando no hay VSC —por lo que habría que ralentizar de alguna manera a los pilotos que se dirigen a boxes—, eso podría ser una idea. Así, todo sería justo y equitativo para todos".