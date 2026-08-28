Rosberg elogia la "espectacular2 maniobra de Hülkenberg en el GP de Países Bajos
Nico Hülkenberg evitó por los centímetros una colisión a gran velocidad con su compañero de equipo en Audi, Gabriel Bortoleto, en el Gran Premio de los Países Bajos.
El campeón de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, ha elogiado la "espectacular" reacción de Nico Hülkenberg para evitar una colisión a gran velocidad con su compañero de equipo en Audi, Gabriel Bortoleto, durante una caótica primera vuelta del Gran Premio de los Países Bajos.
Aunque la lluvia había cesado antes del inicio de la carrera, aún quedaban algunos tramos mojados en la pista. Cuando Max Verstappen, de Red Bull, abordaba la última curva peraltada, pisó un tramo húmedo y se estrelló contra el muro. Bortoleto sufrió un incidente similar, pero logró continuar tras dar un giro de 360 grados, sin golpear las defensas.
Mientras su compañero de equipo en Audi hacía un trompo delante de él, Hulkenberg se vio envuelto en una nube de humo de neumáticos y, cuando esta se disipó, se encontró con Bortoleto justo delante.
En declaraciones durante la retransmisión de Sky Sports F1, Rosberg destacó cómo el piloto de 39 años logró evitar un grave accidente.
"Esto solo demuestra lo rápido que reaccionan esos pilotos. Hulkenberg se adentró en la curva; sabía más o menos dónde estaba Bortoleto y hacia dónde se dirigía su trayectoria", explicó Rosberg. "Tenía una pared blanca, pero en el último momento lo vio y, ¡bum!, reaccionó y evitó [el choque].
"Fue una reacción espectacular por parte de Hulkenberg, así que no creo que fuera solo suerte. Creo que también hubo cierta habilidad para evitar ese gran choque".
Hülkenberg logró su mejor resultado de la temporada con un octavo puesto y cuatro valiosos puntos para Audi. Bortoleto se recuperó con éxito de su trompo y terminó en 13ª posición.
Nico Hülkenberg, Audi
Foto de: Eric Le Galliot
El piloto alemán describió el susto en declaraciones a Sky Sports Alemania: "Sí, fue complicado y arriesgado. Naturalmente, lo vi todo suceder casi a cámara lenta a esa velocidad.
"Pero la curva 14 seguía estando completamente mojada y, con neumáticos lisos, es un poco emocionante, claro. Le vi perder el control del coche —como he dicho, a cámara lenta y a toda velocidad—. Pero entonces no sabes exactamente si va a deslizarse hacia arriba o hacia abajo, qué va a pasar.
"Y para mí estaba claro: oye, tengo que intentar sortearlo de alguna manera. Además, estaban todos los restos y el humo de Max por delante. Así que parecía una escena alocada y espectacular. Reduje la velocidad e intenté esperar el mayor tiempo posible antes de decidir por dónde ir. Habría cabido una hoja de papel entre nosotros, pero poco más".
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