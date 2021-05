Grosjean, quien el pasado fin de semana logró la pole position y el segundo puesto en la ronda de la Serie IndyCar en el circuito mixto de Indianápolis, tenía previsto realizar dos pruebas con Mercedes en junio como parte de una despedida de la F1 tras el grave accidente que sufrió a finales de la pasada temporada en Bahréin.

En principio, el francés iba a hacer una exhibición con un Mercedes W10 durante el fin de semana del GP de Francia, del 25 al 27 de junio, antes de realizar un test propiamente dicho en Paul Ricard el 29 de junio.

Sin embargo, como parte de la reorganización del calendario provocada por la cancelación del Gran Premio de Turquía, el GP de Francia se ha adelantado una semana.

El evento tendrá lugar el mismo 20 de junio que la ronda de la IndyCar en Road America, donde Grosjean tomará parte con el equipo Dale Coyne Racing.

Un portavoz de Mercedes ha confirmado que la superposición de fechas significa que las vueltas de exhibición de Grosjean en Francia ya no pueden llevarse a cabo como estaba previsto originalmente.

Sin embargo, Mercedes le dará la posibilidad de realizar el test en Paul Ricard el 29 de junio.

La prueba de Grosjean con Mercedes formaba parte de una oferta que el jefe del equipo Mercedes F1, Toto Wolff, hizo tras el accidente del ex piloto de Haas en el Gran Premio de Bahrein del año pasado.

En declaraciones recientes al podcast Beyond the Grid, Grosjean dijo que la idea se le ocurrió originalmente mientras se recuperaba en el hospital de las quemaduras que sufrió.

"Bueno, todo fue cosa de Toto", dijo. "Ya sabes, cuando estaba en la cama del hospital en Bahréin, alguien me ayudaba a abrir las cosas de mi teléfono móvil, porque no podía usar los dedos".

Y entonces unos amigos me dijeron: 'Oh, Toto dice que podrías hacer una prueba en un Mercedes si no llegas a Abu Dhabi'. Y yo dije: "oh, OK, eso es, ya sabes, eso es genial'".

"Obviamente, en ese momento, me gustó mucho. Pero quería volver a Abu Dhabi hasta que supe que eso no iba a suceder. Y entonces volví a casa, me recuperé un poco y finalmente recibí una llamada de Mercedes".

"Y me dijeron: 'OK, aquí están las fechas en las que podríamos hacerlo, la prueba del asiento será en esa fecha, podrías hacer un poco de simulador también. ¿Qué te parece y estás dispuesto a ello?' Maldita sea, ¡por supuesto que estoy dispuesto!

Y agregó: "Es una oportunidad increíble. Sólo por algunas cosas. Sigo siendo un fan de la Fórmula 1. Sigo viendo las carreras. He estado conduciendo, pero ahora tengo para conducir el coche campeón del mundo de 2019, que al final no está muy lejos del de 2020, que probablemente ha sido el coche de Fórmula 1 más rápido jamás construido".

"Y lo conduciré sin presión, ya sabes, sin tener un día de test para completar algunas cosas de prueba y pasar por un programa y demás. Sí podemos tener un programa, pero es más como ir a divertirse".

