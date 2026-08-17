Rob Smedley revela por qué rechazó puestos como director de equipo de F1

Rob Smedley, exingeniero de pista de Ferrari y Williams, ha revelado que recientemente recibió ofertas para ocupar puestos de jefe de equipo en la Fórmula 1, pero las rechazó.

Durante su participación en el podcast "High Performance Racing", junto al exjefe de Alpine Otmar Szafnauer y el presentador Jake Humphrey, Smedley explicó por qué se mostraba reticente a aceptar un cargo de jefe de equipo en la F1.

Al hablar sobre la salida de Szafnauer de Aston Martin —cuando la llegada de Martin Whitmarsh como director ejecutivo del grupo le despojó, en la práctica, de la mayor parte de sus responsabilidades—, Smedley comentó: "Yo habría hecho exactamente lo mismo que tú: decir 'vale, si no puedo hacerlo todo, no lo haré'".

"A personas como tú y como yo, Otmar, todavía nos ofrecen puestos de gran responsabilidad en los equipos. De hecho, me han ofrecido cargos de jefe de equipo".

"La razón por la que no quise aceptarlos es precisamente lo que acabas de decir: creo que el jefe de equipo es el responsable de todo. Y no solo rindes cuentas dentro del equipo, sino que también respondes públicamente".

Rob Smedley, Head of Vehicle Performance, Williams Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Si tu nombre figura en la puerta, eres públicamente responsable. Y piensas: 'Un momento, solo puedo controlar entre un 20 % y un 30 % del equipo. ¿Qué pasa con el otro 70 %? Aun así, tengo que dar la cara y asumir la responsabilidad de ello'. No tiene ningún sentido".

El exingeniero explicó que no se opone a asumir un cargo que conlleve mucha presión, siempre y cuando tenga el control.

"Creo que, en un puesto de jefe de equipo o director ejecutivo, eres responsable de todo y, cuando las cosas salen mal, asumes las consecuencias, y con razón", añadió.

"Dejas el equipo, dimites o te despiden públicamente. No tengo ningún problema con eso, porque todo ha ocurrido bajo tu mando. Pero cuando solo controlas la mitad, eso no tiene ningún sentido".