Rivales de Ferrari no creen en la caída que sufrió el equipo en México

Ferrari vivió uno de sus peores fines de semana de la temporada en México. El equipo de Maranello no pudo extraer el máximo potencial del F1-75 y eso dejó la puerta abierta para que Mercedes fuese el principal rival de Red Bull por la victoria.

Al final de la carrera, Carlos Sainz fue el primer piloto de Ferrari en cruzar la bandera a cuadros en quinto puesto, a más de 58 segundos del ganador, de nuevo Max Verstappen.

Con Mercedess aumentando poco a poco su ritmo en las últimas carreras, la mala actuación de Ferrari provocó que algunos expertos dijesen que la principal amenaza de Red Bull ahora es el fabricante alemán y no el equipo italiano.

Sin embargo, ambos equipos, tanto Red Bull como Mercedes, creen que lo sucedido en México no reflejó la posición real de Ferrari en estos momentos.

Estas fueron las palabras de Christian Horner al respecto: "Creo que este circuito ha jugado en contra de sus puntos fuertes. Creo que Ferrari parecía un poco perdido durante todo el fin de semana, así que no creo que hayamos visto su ritmo real. Estoy seguro de que volverán".

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, reconoció que, si bien es cierto que ellos han dado unos cuantos pasos adelante importantes en los últimos grandes premios, cree que el Gran Premio de Brasil ofrecerá una imagen más realista de dónde está cada equipo.

En respuesta a si veía que Mercedes ya estaba por delante de Ferrari, Wolff dijo: "No me gustaría decir eso, porque son un equipo muy fuerte y nosotros hemos tenido algunos findes que hemos sido muy fuertes y otros en los que no”.

"Pero tal vez este circuito nos benefició. Creo que después de Brasil, tendremos una imagen más realista, pero no creo que de repente hayan pasado a ser medio segundo más lentos que nosotros", añadió el austriaco.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

En Ferrari también tienen la esperanza de que su débil rendimiento en México haya sido en gran parte causado por la altitud del Autódromo de los Hermanos Rodríguez y quede en una simple anécdota, ya que creen que su unidad de potencia no pudo exprimir todo su potencial en esas condiciones tan delicadas.

Sin embargo, el director del equipo, Mattia Binotto, dijo que la falta de potencia no explicaba por qué estaba tan lejos de Red Bull y Mercedes.

"Creo que la pérdida que ambos [pilotos] han mencionado está relacionada con la unidad de potencia y en parte diría que tienen razón", dijo.

"Pero no creo que eso lo explique todo. Eso es parte de la ecuación, pero creemos que hay algo más allá de eso, y es algo que debemos analizar estos días. No hay una respuesta clara en este momento”.

"El equilibrio del coche tampoco era bueno. Estoy bastante seguro de que cuando escuche a los pilotos en la reunión, me dirán que el monoplaza no iba bien. La razón, creo que todavía tiene que ser analizada, no tenemos una explicación clara en este momento", concluyó el director del equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1.