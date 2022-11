Ricciardo se ha sentido "como un pasajero" cuando maneja el McLaren

Daniel Ricciardo realizó su mejor actuación del año en Ciudad de México el pasado fin de semana, utilizando una acertada estrategia de neumáticos medios/blandos que le permitió alcanzar la séptima posición y evitar una penalización de 10 segundos por chocar con Yuki Tsunoda.

La carrera llegó justo una semana después de una de las salidas más decepcionantes de Ricciardo de la temporada en Austin, donde terminó en una humilde 16ª posición, 10 puestos por detrás de su compañero de equipo Lando Norris.

Ricciardo admitió que era la primera vez que se sentía tan cómodo con el coche 2022.

"Supongo que más vale tarde que nunca", dijo. "Voy a tomarme el día de hoy como lo que es, voy a disfrutarlo y apreciar que hicimos nuestro ritmo y que fue impresionante y lo que sea.

"Espero que signifique que será así las dos próximas carreras. No quiero ser negativo, ni siquiera quiero mirar hacia adelante, sólo quiero tomar el día de hoy como lo que es. Y espero que hayamos aprendido algo de ello.

"Incluso los finales en los puntos, incluso probablemente el año pasado, siento que normalmente estábamos defendiendo más que atacando. Así que tener una carrera de ataque, y especialmente para mí con este coche sentir que puedo atacar un poco más con él, es una sensación agradable".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El australiano dijo que era bueno recuperarse con estilo después de sentirse tan frustrado tras la carrera de Estados Unidos.

"Por supuesto, no es típico que en un lugar como Austin me sienta así", dijo tras el banderazo en México. "Hay muchas cosas de ese fin de semana que me encantan. Así que tuvo que ser muy malo para mí sentirme así en un lugar como ese.

"Ha habido muchas veces en las que me he sentido un poco como un pasajero, siento que he trabajado con tan poco agarre que ninguna cantidad de talento logra el trabajo. Así que ahí es donde me sentí un poco impotente.

"Sientes que no puedes mostrar nada de lo que tienes, porque no estás operando al nivel de los demás. Así que hoy, al menos, he podido apoyarme en él y empujar y tener ritmo y ser un tipo que marca tiempos rápidos, lo cual me hace feliz.

"Me hubiera gustado que fuera así más a menudo. Pero me tomaré el día de hoy y lo disfrutaré, y estoy contento de que tengamos una semana de descanso, así que puedo disfrutarlo durante una semana".

Preguntado por Motorsport.com si sentía que había demostrado un punto, Ricciardo dijo: "Todavía sé que puedo [hacer el trabajo], es difícil cuando no puedes hacerlo semana tras semana.

"Es un poco como [Sebastian] Vettel en las últimas carreras, hizo carreras fenomenales, y luego la gente se pregunta si es el momento de retirarse.

"Creo que todos nosotros podemos seguir haciéndolo en nuestro día. Obviamente, es sólo la consistencia por cualquier razón. Pero a mí me sigue gustando. Y todavía quiero llegar al frente".