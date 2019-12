Ricciardo: perder el quinto puesto hubiera sido golpe duro

El equipo del fabricante francés había llegado al GP de Abu Dhabi sin poder ceder mucho terreno ante Toro Rosso para mantener su posición en el campeonato.

Y si bien Daniil Kvyat, de Toro Rosso, terminó por delante de los dos Renault, no fue suficiente para hacer avanzar un lugar al equipo de Faenza.

Ricciardo, que terminó dos lugares por detrás de Kvyat en el 11° puesto, piensa que es importante que, después de lo que ha sido una temporada difícil para Renault, el año no terminó con otra decepción.

"Pienso que sin dudas hubiera sido un golpe en el estómago", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre la importancia de mantener la quinta posición en el campeonato.

"Sé que financieramente lo es (un golpe). Y se coloca la pérdida financiera como una pérdida de motivación y no necesitábamos eso".

"Así que usemos eso como algo positivo y digamos: 'Esta bien muchachos, esquivamos una bala. ¡Esquivemos todas las balas el año que viene y hagamos un poco de daño!'"

Renault parecía en carrera para sumar buenos puntos el último domingo en Abu Dhabi, pero perdieron ritmo al montar el neumático duro y Ricciardo quiere entender por qué antes que el equipo comience el receso invernal.

"No quiero dejarlo ir", dijo. "Quiero entender por qué el duro no funcionó para nosotros y, más importante aún, por qué montamos el duro. No era nuestro primer plan en la estrategia".

"Pero (luego) tendremos un descanso. Pienso que es importante ahora en el invierno mantener alto el espíritu del equipo".

"Estuvimos por debajo de nuestras expectativas la mayor parte este año pero no debemos dejar que esto nos desanime. Pienso que si ese es el caso, entonces no vamos a avanzar el año que viene. ¡Así que mantendremos encendida la mecha!"

Galería: las mejores imágenes de la ronda final de 2019 en Abu Dhabi