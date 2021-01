Ricciardo: no vengo a McLaren a hacer una comedia con Norris

McLaren contará con un nuevo piloto para la temporada 2021 de la Fórmula 1 con la incorporación de Daniel Ricciardo, quien sustituye a Carlos Sainz que, a su vez, pasó a integrarse a Ferrari.

El nuevo dúo de la casa de Woking conformado por Lando Norris y Ricciardo es conocido por los fanáticos de la F1 por dos razones: el hecho de que son buenos pilotos, agresivos en la pista, pero que también son algunos de los más divertidos de la parrilla.

Pero el aussie aprovechó una entrevista en la cadena británica Sky Sports F1 para poner en perspectiva lo que será la relación con su compañero. Según australiano, no cambiará su personalidad, pero la gente no debe esperar que se trate de un programa de comedia.

Ricciardo y Norris han demostrado tener una buena relación fuera de la pista desde la llegada del británico a la categoría a principios de 2019. Los dos ya se han hecho una buena cantidad de bromas entre ellos, lo que da la impresión de que serán buenos compañeros en McLaren, algo similar a lo visto anteriormente con Norris y Sainz.

Pero en la entrevista, el australiano dejó claro que va a McLaren con un objetivo en mente.

"Es algo que quiero reiterar a todos los que están viendo, particularmente a todos los fanáticos de McLaren. No será un programa de comedia. Estoy en McLaren con un propósito y para ayudar a McLaren a mejorar el coche”.

"Obviamente, mi personalidad no cambiará, porque me gusta lo que hago, pero ciertamente no vamos a ser un dúo poderoso para la creación de memes, como es algo que veo que la gente describe en estos días”.

McLaren llega a la temporada 2021 con un gran desafío por delante, ya que es el único equipo en la parrilla que ha realizado un gran cambio en su coche. En lugar de dejarlo para 2022, con la introducción del nuevo reglamento técnico, el equipo optó por mantener la fecha prevista para la sustitución de los motores Renault por Mercedes.

Y con la pretemporada limitada a solo tres días, Ricciardo y Norris jugarán un papel aún más importante este año, teniendo que optimizar sus rendimientos al máximo para ayudar al equipo a desarrollar el coche lo antes posible.

