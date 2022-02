Ricciardo no se arrepiente de dejar Red Bull pese al título de Verstappen

En 2014, Ricciardo se unió a Red Bull Racing como compañero de equipo del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel. El australiano causó inmediatamente una buena impresión y se lo consideró como el principal piloto del equipo tras la marcha del alemán a finales de ese año.

En 2016, después de cuatro carreras, de repente tuvo un nuevo compañero de equipo con la llegada Verstappen, quien inmediatamente ganó su primera carrera para la escudería de Milton Keynes. Desde entonces el neerlandés moldeó cada vez más el equipo a su voluntad, haciendo que Ricciardo se sintiera cada vez más incómodo en Red Bull.

Para 2019, el australiano tomó la decisión de cambiar a Renault. Sin embargo, después de dos temporadas en que las cosas no salieron esperaba, volvió a cambiar para iniciar una nueva aventura en McLaren. También en este caso, el piloto de Perth tiene a su lado a un joven talento al que el equipo ha abrazado por completo. McLaren incluso confía tanto en Lando Norris que esta semana le ha vuelto a ampliar el contrato y estará con toda seguridad al servicio de la escudería de Woking hasta 2025.

Ricciardo, por su parte, tuvo un comienzo difícil con su nueva escudería en 2021, pero fue el que dio al equipo su primera victoria en un Gran Premio desde 2012 al ganar en Italia el año pasado. Mientras tanto, vio cómo su antiguo compañero de equipo, Max Verstappen, se hacía con el título mundial.

El año pasado, mientras Verstappen ganaba carreras y batallaba por el campeonato, a Ricciardo le preguntaron varias veces si se arrepentía de haber dejado Red Bull. Cada vez la respuesta fue no y eso no ha cambiado desde que el equipo ganó el título de pilotos con Verstappen.

"La respuesta honesta es no", respondió Ricciardo tras un breve silencio a la pregunta de Motorsport.com al respecto en el marco de la presentación del nuevo MCL36 de McLaren.

"Dudé por un momento porque no quiero parecer brusco e irrespetuoso con Red Bull al decir que no de inmediato, porque han significado mucho para mi carrera. Conduje allí durante cinco años y en un momento dado sentí que estaba preparado para algo nuevo".

Ricciardo afirma que no es ni mucho menos seguro que hubiera estado compitiendo por el título mundial el año pasado si todavía estuviera en Red Bull.

"No estoy seguro de que hubiera sido una mejor versión de mí mismo si hubiera continuado un año más en 2019 y luego me hubiera quedado también en 2020 y 2021. Si hubiera conducido allí el año pasado, quizá no me habría acercado al título. Simplemente no sabes cosas como esas. Necesitaba un cambio y no siempre ha sido fácil después de eso, pero sinceramente no me arrepiento del cambio que hice entonces ni de todo lo que he vivido desde entonces. Cuando vi a Max ganar el título el año pasado, no pensé ni por un momento, 'Y si...' No me sentí mal por ello y no tuve ningún sentimiento de 'pobre de mí'. De hecho, me alegro de que vuelvan a estar en la cima. Si no puedo ser yo, mejor que sean ellos".