Ricciardo no es el mismo piloto que era con Red Bull, dice Horner

McLaren anunció el miércoles que Ricciardo dejará el equipo al final de la temporada 2022 tras acordar los términos de su salida cuando le queda un año de contrato.

La decisión llegó después de que Ricciardo no lograra igualar el rendimiento de su compañero de equipo, Lando Norris, durante sus 18 meses compartiendo escudería, a pesar que fue el australiano quien le dio a McLaren su primera victoria en casi nueve años en Monza en septiembre de 2021.

Ricciardo disfrutó de la cima de su éxito en Red Bull entre 2014 y 2018, anotando siete victorias y terminando dos veces en tercer lugar en el campeonato de pilotos. Dejó el equipo a finales de 2018 para unirse a Renault.

El jefe de Red Bull en F1, Horner, dijo que la situación que rodea a Ricciardo es "muy triste", ya que el australiano busca opciones para seguir en la parrilla para 2023.

"No lo reconozco como el mismo piloto que era cuando estaba con nosotros", dijo Horner en una entrevista en Sky Sports el viernes.

"Es uno de los mejores tipos que hay. Definitivamente tiene esa capacidad. Espero que encuentre un asiento en la Fórmula 1. Espero que encuentre su magia".

"Si piensas en algunas de las carreras que hizo para nosotros, (como) ganar el Gran Premio de Mónaco con el 50% de la potencia (en 2018), tuvo algunas actuaciones increíbles".

"Tienes que pensar cuando estuvo junto a Seb (Vettel), cuando llegó al equipo, cómo rindió, lo cerca que estuvo obviamente con Max (Verstappen) también.

"Así que obviamente es difícil para él, pero realmente espero que encuentre algo para el futuro".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, kicks up some sparks Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo demostró ser un rival parejo para Verstappen en sus tres temporadas como compañeros de equipo en Red Bull, pero Horner sintió que ya no estaba rindiendo al mismo nivel.

"Vimos lo cerca que estaban esos chicos", dijo Horner.

"Max ha evolucionado desde que Daniel dejó el equipo. Pero Daniel, en su día, estaba ahí mismo. Hizo algunas actuaciones increíbles, y nos entristeció que deje el equipo".

"Su confianza se ha visto mermada. Estamos acostumbrados a verlo en los podios haciendo shoeys, haciendo el tonto con esa gran sonrisa. Ya no vemos nada de eso".

"Espero por él que encuentre una oportunidad para impulsar su carrera, porque creo que a la Fórmula 1 le vendría mejor tenerlo en este campeonato que no".

Tras su decisión de desprenderse de Ricciardo, McLaren se centra ahora en sustituirlo por el actual campeón de la F2, Oscar Piastri, que se encuentra inmerso en una disputa contractual con Alpine que podría resolverse el lunes.

Alpine ha apoyado a Piastri durante gran parte de su carrera como piloto junior y lo ha ayudado en un extenso programa de pruebas de F1, y planea alinearlo el próximo año como sustituto de Fernando Alonso.

"Creo que si Renault y Alpine han invertido en su carrera junior, es porque inviertes en la juventud porque estás invirtiendo en ella para el futuro, y tiene que haber un elemento de lealtad dentro de eso", dijo Horner.

"No entiendo, obviamente, lo que está pasando allí por contrato, pero para él estar incluso en una posición de pensar que no tiene que conducir para Alpine el próximo año, obviamente muestra que hay algo que no está bien".

"Espero que se solucione. Es otro gran talento joven. Condujo para el equipo Arden en la Fórmula 4, la Fórmula Renault, así que lo conozco bastante bien. Es un gran talento que debería estar en la parrilla".

"Probablemente ha habido un poco más de lío en torno a su debut de lo que debería".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!