Ricciardo: Netflix puso a la F1 en el mapa de Estados Unidos

Daniel Ricciardo fue una de las figuras más visibles de la serie Drive to Survive en Netflix, que pasó varios episodios siguiendo su decisión de dejar Red Bull a finales de 2018 para tomar un asiento en Renault.

En su aparición en The Daily Show con Trevor Noah el lunes, Ricciardo habló sobre el impacto que la serie de Netflix tuvo en el crecimiento de la F1 en los Estados Unidos, diciendo que podía sentir una diferencia notable desde su lanzamiento.

"Definitivamente siento que la Fórmula 1 se está convirtiendo en algo mucho más importante aquí en los Estados Unidos. Drive to Survive lo puso en el mapa", dijo Ricciardo.

"Paso un poco de tiempo en los Estados Unidos, y hasta hace un año, nadie me saludaba, no de mala manera, pero no me reconocían por ser un piloto de Fórmula 1”.

"Y ahora es todo: 'Te vimos en Netflix, fue genial en Drive to Survive’. Nosotros usamos cascos, así que no mucha gente puede vernos la cara muchas veces, así que ponerle una cara a un nombre ayudó mucho”.

La F1 ha citado el éxito de la serie de Netflix como clave en su crecimiento entre los jóvenes aficionados informando a principios de este año que el 62 por ciento de los nuevos fanáticos eran menores de 35 años.

Ricciardo demostró ser una figura popular en la primera temporada después de ser perfilado como una figura entretenida cuando se le seguía tanto en los circuitos como fuera de ellos, incluyendo los segmentos grabados en su país natal, Australia, a lado de su familia.

El piloto de la marca francesa dijo que sentía que era importante mantener un elemento de diversión, sintiendo que los pilotos más rectos "no ayudan al deporte".

"Creo que para mí, crecer en Australia, bajo el sol, le da a tu personalidad un poco de felicidad", dijo Ricciardo.

"Estoy haciendo el trabajo de mis sueños. Tienes que recordar que a veces, te pones competitivo. A veces, atrapado en ello, te olvidas, un poco de la perspectiva”.

"Es mi trabajo soñado, viajo por el mundo para conducir automóviles una vuelta tras otra, lo cual es bastante impresionante."

La segunda temporada de "Drive to Survive" se estrena en Netflix el 28 de febrero.

