El "ardor" de Ricciardo que lo ayudó a ganar en Monza

El australiano puso fin a una sequía de victorias para McLaren que se remontaba a 2012, al liderar un 1-2 del equipo junto a su compañero, Lando Norris, el pasado fin de semana en Monza.

Hablando en medio de las celebraciones en su regreso a la fábrica de McLaren en Woking, Ricciardo ha explicado cómo la rabia que sintió después de quedar fuera de los tres primeros en la clasificación del viernes se convirtió en algo mucho más grande que necesitaba canalizar.

"Estaba bastante oscuro después de la clasificación", explicó. "Algo en mí, estaba como: Ya no quiero estar aquí en términos de... quiero ganar, quiero ser el hombre. El hecho de estar tan cerca más que nada me dio combustible".

"Obviamente (la clasificación) fue buena y el equipo decía: 'es una buena sesión, deberías estar contento'. Y me doy cuenta de que lo fue, en relación con este año fue una buena sesión, pero fue entonces cuando el competidor que hay en mí realmente salió".

"Ni siquiera puedo explicarlo. Fue como algo, como una sensación de ardor dentro de mí, y yo estaba como: 'no, no es lo suficientemente bueno'".

"El resto del fin de semana estuve cegado. Es fácil decirlo ahora porque gané. Pero, honestamente, hubo algo que me invadió, sobre todo después del viernes por la noche, y supongo que era un hombre con una misión".

El equipo McLaren celebra su 1-2 de Monza en su sede de Woking. Photo by: McLaren

Ricciardo dijo que la sensación que lo consumía era similar a la que experimentó durante un año de gran avance con Red Bull en 2014, cuando eclipsó a su entonces compañero de equipo, Sebastian Vettel.

"Definitivamente he llevado la confianza a través de los fines de semana de carrera, y ha estado allí en momentos seguro, pero no a ese nivel", dijo. "Eso fue algo con lo que espero que no muchos puedan identificarse, porque se siente como algo primario. Pero también es la razón por la que lo hago".

"No lo digo sólo para sonar bien delante de la cámara. Es realmente el otro lado de mí, que, cuando sale, sé que es muy poderoso".

"Fue como en 2014, cuando tuve lo que se puede llamar un año de avance. Fue entonces cuando conseguí dejar que esas emociones aparecieran en la pista. Y por eso se volvió tan poderoso para mí".

Aunque este sentimiento ayudó a Ricciardo a centrarse para conseguir la victoria en Italia, reconoce que ahora está en condiciones de poder producir más éxitos sin necesidad de volver a recurrir a esa sensación.

"Creo que sí. Quiero estar ahí, porque el competidor que hay en mí, me gusta. Me gusta ese tipo de fuego en mí. Es como el chip en el hombro: Me gusta esa sensación. Te hace sentir vivo. Y es un buen enojo".

"Tomas mucha energía de ese enojo. Pero después del fin de semana, no creo que tenga que recurrir a ese lugar todo el tiempo".

"Creo que he sacado mucha confianza de ese fin de semana, y también del equipo, creo que muchos de ellos me han apoyado y han creído en mí desde el principio".

"El fin de semana nos tranquilizó a todos, así que creo que, como equipo, podemos estar tranquilos".