El particular mensaje que lleva Ricciardo en su casco

El difícil comienzo de temporada de Ricciardo con McLaren continuó en Mónaco, donde fue 14° el sábado en la clasificación y terminó la carrera en el puesto 13.

Ricciardo sólo ha terminado una carrera en los puntos en lo que va de año, lo que llevó al jefe de McLaren, Zak Brown, a decir recientemente que el australiano no estaba cumpliendo las expectativas del equipo.

Durante el fin de semana de Mónaco, se descubrió que Ricciardo había añadido las iniciales "FEA" en la parte trasera del diseño de su casco, que en inglés significan "f*** 'em all", algo así como "que se jodan todos".

Ricciardo fue preguntado por el acrónimo después de la clasificación de Mónaco el sábado, pero subrayó que no iba dirigido a nadie y que, en cambio, era algo para ayudarse a sí mismo.

"Lo puse en mi casco en 2018 también", dijo Ricciardo.

"Me gusta usar acrónimos para animarme. Honestamente, no está dirigido a nadie, es algo que he dicho durante unos años, y me hace sentir feliz".

"Creo que también, como piloto, te pones el casco y eso también es muy significativo para encender el interruptor. Es una de las últimas cosas que veo cuando me pongo el casco".

"Así que me recuerda que debo canalizar y entrar en la zona".

Los comentarios de Brown, combinados con los recientes problemas de Ricciardo, han llevado a la especulación sobre cómo puede ser su futuro con McLaren, a pesar de tener un contrato vigente hasta finales de 2023.

Brown también reveló la semana pasada que había "mecanismos en los que estamos comprometidos el uno con el otro, y mecanismos en los que no" dentro del contrato de Ricciardo.

Ricciardo no ocultó su decepción por su resultado en Mónaco, sobre todo en un circuito por el que siente "una gran admiración y amor".

"Pero igualmente, no soy sólo yo, el equipo quiere verme obtener mejores resultados", dijo Ricciardo el sábado tras la clasificación y antes de una carrera en la que no logró avanzar significativamente.

"No soy sólo yo el que no quiere ser 14°. El equipo tampoco quiere verme ahí".

"No creo que cambie necesariamente el rumbo, de cara al futuro, pero seguro que hay un énfasis en que mejoremos juntos".