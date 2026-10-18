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Ricciardo insinúa un regreso al paddock de la F1 para el GP de Estados Unidos

El expiloto de F1 Daniel Ricciardo emprende un viaje por carretera desde el Raptor Rally de Ford en Arizona hasta Austin para el Gran Premio de Estados Unidos

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 11:42

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Daniel Ricciardo Embajador Global de Ford Racing (1)

El ex piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo afronta un intenso viaje por carretera a través de Estados Unidos, que comienza este fin de semana en el desierto de Arizona con el Raptor Rally de Ford y termina en Austin, Texas, para el Gran Premio de Estados Unidos.

Ford Racing y Enchanté, la marca de estilo de vida de Ricciardo, anunciaron su participación en el evento en una publicación conjunta en Instagram. "Raptor Rally, ¿están listos? Salimos con Daniel Ricciardo para recorrer los senderos. ¡Nos vemos allí!", decía el texto.

Según Ford, 1000 invitados y más de 450 camionetas se reunieron en Lake Havasu, Arizona, para la tercera edición del Raptor Rally. Durante dos días habrá senderos por el desierto, recorridos Baja, vueltas rápidas con pilotos profesionales y la primera competencia Raptor Baja Sprint.

En la lista de participantes están Loren Healy, Brad Lovell, Vaughn Gittin Jr y Mitch Guthrie Jr.

Una vez que termine el rally, Ricciardo y el cantante de country Rob Baird iniciarán un viaje por carretera que finalizará en Austin. "Anoche dimos el puntapié inicial en Lake Havasu en el Ford Raptor Rally, y en un par de días vamos a tomar el camino largo hacia Austin. Y me refiero al camino laaaargo. Desierto, rutas secundarias, pozas para nadar, todo. No voy a mentir, no puedo esperar", explicó el ex piloto de Red Bull en una nota a los suscriptores de Enchanté.

Enchanté y Ford Racing abrirán una tienda pop-up en Distribution Hall, 1500 East 4th Street, Austin, del 22 al 25 de octubre.

Tras su salida de la F1 en 2024, Ricciardo se convirtió en embajador global de Ford Racing. Durante su etapa en el cargo, pasó tiempo detrás de escena en las instalaciones globales de Ford, se convirtió en la cara de la marca Raptor, participó en diversos eventos con el Ford Raptor T1+ y estuvo involucrado en el evento de presentación del auto de F1 de Red Bull como parte de su nueva colaboración con Ford para la unidad de potencia.

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