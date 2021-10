Ricciardo hubiera llorado de escuchar a Earnhardt Jr en persona

Zak Brown, director general de McLaren, se había comprometido a dejar que Ricciardo condujera el coche, que es de su propiedad, como recompensa por la victoria del australiano en el Gran Premio de Italia, esto luego de haberlo establecido en una apuesta previa porque Earnhardt Sr. era un héroe para el actual competidor de la casa de Woking.

El sábado, en el Circuito de las Américas, frente a los aficionados a la Fórmula 1, el sueño de Ricciardo se hizo realidad al pilotar el coche azul y amarillo de Wrangler, además de realizar algunas donas.

"Fue muy divertido", dijo Ricciardo. "También es muy diferente. Me ha encantado porque es tan crudo y extraño. El ruido, el ruido de las marchas, la posición de conducción... Todo es bastante único en este coche”.

“Pero además es el coche de Dale, uno de mis héroes de todos los tiempos. Así que fue algo surrealista y muy divertido”.

“Además fue especial hacerlo aquí. Si hubiéramos alquilado una pista privada en algún lugar de Inglaterra, no sé, no habría tenido el mismo efecto. Así que estoy muy agradecido de que Zak lo haya volado hasta aquí".

Dale Earnhardt Jr. fue preguntado por Jenna Fryer de la agencia AP sobre sus pensamientos, y respondió en Twitter: "Estoy feliz por Daniel. También estoy agradecido por cómo celebra a mi padre. Eso hace sonreír a muchos familiares y fans de mi papá”.

Tras una entrevista en Sky Sports, el comentarista Will Buxton informó a Ricciardo de la respuesta de Junior. Preguntado después por lo que significaba para él, Ricciardo respondió: "Cuando Will Buxton me lo dijo al final de la entrevista, inmediatamente se me puso la piel de gallina. Sinceramente, si hubiéramos estado en un entorno privado y él (Junior) me hubiera dicho eso a solas, creo que probablemente habría llorado un poco".

"Fue una locura, pero una locura feliz, al ser apreciado por esa familia en general. Yo he sido un gran fanático de ellos”.

“Después de ser fan del padre, también lo fue de Junior. Estuve viendo todas las carreras de la NASCAR durante años. Me despertaba y veía a Junior intentar ganar las 500 (de Daytona) cada febrero”.

“Fue algo muy especial que me reconocieran y apreciaran por haber apoyado a su padre".

Ricciardo admitió que se vio en un dilema cuando se permitió a los pilotos de F1 elegir por primera vez los números de sus coches, y automáticamente se decantó por el "3" que Earnhardt Sr. hizo legendario en NASCAR.

"Llevé el 3 con su letra en mi casco... y recuerdo haber hablado con Dale Jr.", dijo Ricciardo. "Me dije: '¿Le preguntaré si puedo hacerlo?'. Incluso antes de que se lo preguntara, me dijo: 'Eso es algo genial y te apreciamos mucho'.

"Pero también tenía bastante confianza en mí 'fanboy'. Cuando era un niño seguí por muchos años a Dale y luego a Dale Jr., así que tenía la confianza de que si me preguntaban al respecto podría hablar con sinceridad de ello”.

"Y yo llevar eso a la Fórmula 1 es algo como lo de Lando con Valentino Rossi. No tiene nada que ver con la F1, pero es una gran figura del deporte motor y lo aprecio. Lo mismo ocurre con Earnhardt".

Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

