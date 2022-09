Ricciardo habló con Webber y Piastri sobre su situación en McLaren

El piloto de McLaren Daniel Ricciardo será sustituido por Piastri para 2023, después de que el joven piloto haya sido tomado por la casa de Woking tras un retraso en Alpine para ofrecerle un contrato oficial.

El fichaje de Piastri se produjo antes de que McLaren acordara la rescisión del contrato con Ricciardo, lo que significaba que no cumpliría el tercer y último año de su contrato original.

El asunto de Piastri llegó hasta la Junta de Reconocimiento de Contratos de la F1 y, en medio de la intensidad de la complicada situación, Ricciardo había revelado el mes pasado que no había habido ningún contacto ni con el joven ni con su representante Webber.

Pero cuando las cosas se arreglaron durante el fin de semana del GP de Países Bajos, y Webber estaba en la pista como parte de su compromiso con la cadena británica Channel 4, hubo una oportunidad en Zandvoort para que él y Ricciardo conversaran.

Eso ocurrió el domingo, antes de la carrera, y Ricciardo explicó que Webber "se sintió mal" por las consecuencias de la maniobra de Piastri, ya que subrayó que no había nada personal en lo ocurrido.

"No nos habíamos visto, obviamente, en persona [desde que empezó todo]", explicó Ricciardo.

"Siento que no era necesario, pero sentía que quería, en cierto modo, disculparse y tratar de ver cómo estaba yo".

"Obviamente, sé cómo es este deporte: no es nada personal para mí. Él quería asegurarse de que yo lo sabía y lo entendía y que estaba bien".

"Se siente muy mal, evidentemente, por cómo se ha desarrollado todo y por cómo se ha difundido en los medios de comunicación. Así que sí, obviamente fue agradable hablar con él".

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Además de tener una conversación con Webber sobre el asunto, Ricciardo también dice que ha hablado en privado con Piastri para asegurarse también de que su sustituto sabe que no hay ningún problema contra él.

"También he hablado con Oscar y sólo me aseguré de que no hay malos sentimientos entre nosotros. Entiendo cómo funciona esto".

"Él está tratando de lograrlo, de llegar a la Fórmula 1. Y este momento debe ser también muy grande para él. No quiero que sea una mala situación para él".

"Eso es todo: no es nada personal. Así que esa fue toda la conversación. Realmente le deseo lo mejor, quiero que tenga una buena carrera en la Fórmula 1".

"Se trata solo de las circunstancias y así es como es. Pero obviamente me sigue agradando mucho Mark y le respeto".

Ricciardo explicó que consideraba importante que se pusiera en contacto con Piastri, porque existía el riesgo de que el joven sintiera que podía haber cierta tensión entre ellos si no le explicaba sus verdaderos sentimientos.

"Si no hay comunicación, nunca se sabe lo que alguien siente o piensa", añadió "Obviamente es mucho más joven que yo. No sé cómo se siente: si está nervioso por acercarse y ver cómo estoy".

"Además, quería asegurarme de que quedara claro que entiendo su posición y no existe ningún tipo de resentimiento".

"Así que eso fue bueno y creo que eso lo hizo sentirse mejor. Y sí, creo que lo último que quería era tener alguna tensión extraña entre algunos de los únicos australianos en este deporte. Así que me alegro de haberlo hecho", finalizó el aún piloto de McLaren.