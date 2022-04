Ricciardo se siente animado por la mejora de McLaren en Australia

Después de un comienzo difícil de la temporada para el equipo McLaren, hubo signos de mejora significativa en el fin de semana de Albert Park.

Lando Norris encabezó la tercera práctica libre y fue el cuarto más rápido en la clasificación, tres puestos por delante de Ricciardo.

Ambos pasaron la mayor parte de la carrera corriendo en formación, Norris por delante de Ricciardo, y llegaron a la meta en un sólido quinto y sexto lugar.

Según Ricciardo, fue el resultado del fin de semana más "regular" del equipo, y es la prueba de que McLaren ha logrado avances antes de lo esperado con su coche 2022.

"Creo que esa es probablemente la mejor manera de resumir el fin de semana: lo tomamos", dijo.

"Después de Bahréin seguía siendo muy positivo y sabía que podíamos dar un giro. No creía que fuera a suceder ya, así que por esa razón lo tomaré sin duda".

"El fin de semana en general ha sido más regular, más regular para todos nosotros. Y hemos demostrado mucho más por ello".

"Creo que algunas partes de mi carrera fueron más competitivas. Al principio me sentía fuerte en el (neumático) medio. Pero luego, en el duro, en los últimos tres cuartos me he ido un poco hacia atrás".

"Encontré un poco de ritmo después, pero todavía hay algunas partes de la carrera en las que puedo seguir avanzando".

"Pero sí, el resultado del equipo fue genial comparado con los últimos".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El optimismo de Ricciardo sobre el resultado se debe a que se ha producido sin ninguna mejora importante y se puede atribuir al aprendizaje de lo que el equipo ya tiene.

"Creo que de ahí viene gran parte de mi optimismo tras las primeras carreras", dijo.

"Sabía que los resultados fueron bastante pobres en esa fase. También sabía que no habíamos entendido todo sobre estos nuevos coches, así que mantuve en el fondo de mi mente que podríamos encontrar algo".

"No creía que fuera a ocurrir en la tercera carrera, pero estoy contento de haberlo demostrado aquí en casa".

Sin embargo, el australiano admite que necesita encontrar algo más de consistencia para sacar lo mejor del coche.

"Creo que de algunas partes de la carrera, ciertamente, sacaré algunas cosas buenas", dijo. "Y luego otras, todavía intentaré aprender un poco".

"Me di cuenta de que en algunas partes de la pista era más lento, a través de las curvas tres y cuatro, bastante consistente, y no podía tener el control de eso. Así que tengo que entender cómo puedo extraer más de mí mismo y del coche".

"Creo que está ahí, sólo que probablemente operando a ese nivel de forma más consistente. Eso es lo que voy a tratar de limpiar".

La mejor actuación de la temporada de Ricciardo se produjo ante una multitud de 128.294 espectadores, la tercera mayor asistencia en la historia de la carrera de Melbourne.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Casi 420.000 personas acudieron a lo largo de los cuatro días del evento, que se celebra debidamente por primera vez en 2019, en lo que supone un récord para la cita en Melbourne y un récord de afluencia a un evento deportivo de varios días en Australia.

"Ha sido una locura, muy bueno", dijo Ricciardo cuando se le preguntó cómo era correr de nuevo en Australia.

"Cuando salí del coche hubo una ovación bastante fuerte y yo estaba como: 'baya, esto es una ovación por ser sexto'. No puedo imaginar cómo sería ganar aquí o incluso un podio, tendría que ponerme tapones en los oídos".

"Es bastante impresionante y me alegro por todos los que han venido. Creo que han tenido un buen fin de semana".