Ricciardo explica por qué salió a hablar de su futuro en F1

Después de unirse a McLaren a principios de la temporada pasada, Ricciardo inicialmente tuvo problemas para lograr buenos resultados antes de recuperarse después de las vacaciones de verano, anotando la primera victoria del equipo en casi nueve años en Monza.

Pero el australiano se ha encontrado de nuevo un paso por detrás de su compañero de equipo, Lando Norris, en la primera parte de 2022, lo que ha llevado a sugerir que se enfrenta a un futuro incierto con McLaren.

El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, confirmó previamente que había "mecanismos" en el contrato de Ricciardo por los que podría no competir para el equipo el próximo año, pero Ricciardo se ha mostrado firme en que estará en Woking la próxima temporada.

Ricciardo acudió a las redes sociales la semana pasada para emitir un comunicado en el que abordaba los rumores sobre su futuro, diciendo que "no se iba a ir" ni de McLaren ni de la F1 en 2023.

Preguntado por Motorsport.com sobre la razón de publicar el mensaje, Ricciardo dijo que era para hacer frente a "mucho ruido".

"La gente estaba cuestionando, dando sus propias respuestas, y supongo que se estaba acumulando", dijo Ricciardo.

"Dije: 'mira, obviamente sé cuál es mi futuro, así que simplemente voy a hacérselo saber a todo el mundo. Supongo que para la gente que me sigue y mis seguidores, [preguntándose] '¿qué va a hacer Daniel? ¿Va a ser esto?' Y yo estaba como no, no, no, en absoluto".

"Así que me dije, es hora de que todo el mundo lo sepa de primera mano".

Ricciardo ha sumado 17 puntos en lo que va de temporada, registrando un mejor resultado de sexto en Australia como uno de sus únicos tres top 10. En comparación, Norris tiene 64 puntos y un podio en Imola.

Daniel Ricciardo has generally struggled to match Lando Norris over the past 15 months Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo dejó claro que no sintió en ningún momento que su rendimiento actual le costaría seguir compitiendo en la F1, diciendo que incluso los momentos bajos le dieron la motivación para luchar.

"Resumiendo, no", dijo. "Incluso si es una eliminación en la Q1, la frustración es como, 'esto otra vez', o '¿cómo estoy fuera en la Q1? Seguro que hay una frustración, y he admitido a veces que, en cierto modo, odio este deporte, porque te enfrentas a estos altibajos tan a menudo".

"Pero creo que los días en los que también me encuentro odiándolo, también me encanta, porque la sensación que tengo y lo que hace y cómo me enciende, y supongo que ese sentimiento en mis entrañas, es como... realmente amo esto".

"Por supuesto que me encantaría estar en la cima todo el tiempo, lo que sea, pero la sensación que tengo sigue siendo real, incluso a través de esos (momentos) bajos".

"Esa creencia y todo lo que tengo, tan pronto como la emoción y esa ola de frustración se desvanece, dale 10 minutos, media hora, lo que sea, entonces estoy como, una vez que me restablezco, como que sí, todavía quiero esto".

"Todavía creo que puedo hacerlo. El día que me retire es el día que pierda ese sentimiento, es el día que pierda esa creencia y voluntad de querer seguir haciéndolo".

"Realmente siento que todavía estoy muy lejos de eso".

Ricciardo también se mostró confiado en que todavía tiene el compromiso total de McLaren sobre su futuro, y que su mensaje también era para aliviar cualquier preocupación de los que trabajan en el equipo.

"Tengo ese compromiso en el equipo", dijo Ricciardo.

"Hay mucha gente en la fábrica. En todos estos equipos de carreras, hay cientos de personas que trabajan en la fábrica que no vienen a la pista y no llegan a ver todo, no llegan a verme en un fin de semana de carrera también, incluso si es el trabajo que estoy poniendo o lo que sea".

"También para ellos, si están leyendo algunos titulares sobre cuál es el futuro de Daniel, si se va a ir a otro equipo, para ellos también si están tratando de desarrollar el coche para mí, si están pensando qué va a hacer Daniel, quería eliminar cualquier duda para ellos también".

"Así que quería dirigirme a ellos y decirles, chicos, estoy en esto con ustedes, y trazar una línea debajo de eso".