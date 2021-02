Ricciardo espera más protestas antirracismo en la F1 2021

La temporada 2020 de Fórmula 1 estuvo marcada por varios eventos entre ellos, un punto de inflexión en la categoría para la defensa de diversas causas sociales como la sostenibilidad, la diversidad y la igualdad racial, esta última representada por las manifestaciones antirracistas que sucedieron antes de cada GP, algo que Daniel Ricciardo espera que se mantenga durante el 2021.

Motivados por las demandas del siete veces campeón Lewis Hamilton en medio de las manifestaciones del movimiento social Black Lives Matter en todo el mundo, la F1 comenzó a dedicar un periodo de tiempo, antes del inicio de cada gran premio, para que los competidores se manifestaran contra el racismo, con la mayoría de ellos portando una playera con la leyenda “Fin al racismo”.

El movimiento liderado por Hamilton también involucró a otros pilotos, incluido Ricciardo, quien estuvo muy activo durante toda la temporada, vistiendo mascarillas y camisetas que pedían igualdad.

En una entrevista con el canal británico Sky Sports, el australiano dijo que esperaba que las manifestaciones continuaran en 2021.

"Realmente espero que continúen. Creo que, si realmente lo creemos y lo defendemos firmemente, no hay razón para terminarlo".

El australiano también habló sobre cómo 2020 fue un año de aprendizaje para él sobre el tema.

“El 2020 fue un año complicado por varias razones, pero también fue un año en el que aprendí más sobre cómo funciona realmente el mundo. Estoy seguro de esto y quiero seguir aprendido. Espero educarme y educar a los demás a mi alrededor. Si eso significa que vamos a mantener una postura similar a la de 2020, entonces, sin duda hay que seguir”.

El año pasado, Ricciardo ya había hablado de cómo el aprendizaje por el que pasó cambió la forma de entender la lucha contra el racismo.

"No me sentía cómodo hablando de eso a principios del año. Pero comenzar a hablar de cosas de las que no hablaste antes, ya sea racismo, salud mental o algo por el estilo, es intimidante. Es importante estar preparado para recibir críticas, o al menos comentarios que no sean 100% positivos”.

"Pero, de nuevo, si es algo en lo que realmente crees, no veo por qué no hacerlo. Creo que, especialmente con el racismo. El silencio es un gran problema, y ​​la gente piensa que estás muy cómodo en tu posición por no mencionarlos”.

"Creo que ese es el punto: acumule valor y, si tienes voz, hay que hacerla oír”.

