Ricciardo: la batalla McLaren-Ferrari fue buena para la F1

Ferrari se mostró resurgido en la temporada 2021 y fue más competitivo después de terminar en un humilde sexto lugar el año previo y desafió a McLaren por tercer lugar, que el equipo de Woking reclamó en 2020.

La batalla entre McLaren y Ferrari fue muy reñida durante la mayor parte de la temporada, hasta que la Scuderia imprimió el acelerador en el último tercio de 2021 para asegurarse el tercer puesto.

Fue un capítulo agradable de una de las rivalidades más tradicionales de la Fórmula 1 que abarca varias décadas. Los duelos famosos entre McLaren y Ferrari incluyen batallas entre James Hunt y Niki Lauda en los años 70, Ayrton Senna y Alain Prost en 1990 y, más recientemente, los duelos entre Michael Schumacher y Mika Hakkinen, o Lewis Hamilton contra Felipe Massa en 2008.

Daniel Ricciardo, que tuvo una primera temporada de adaptación discreta con McLaren, disfrutó de la batalla de su equipo contra la escuadra de Maranello y pensó que era "una historia genial" para la F1.

"Desde fuera, al ser Ferrari, es una historia genial que estos dos equipos hayan tenido unos años bajos porque dos de los equipos más grandes de la historia", dijo Ricciardo.

"Y ahora están volviendo y están luchando. ¡Si sólo fuera por la primera posición! Creo que esa es realmente la historia que estoy seguro que muchos fans quieren".

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Independientemente del rival, Ricciardo valoró que la lucha de su equipo con Ferrari le dio objetivos claros y concretos que perseguir a lo largo del 2021, ya que Mercedes y Red Bull se mostraron fuera del alcance de los dos históricos.

"Siempre es mejor cuando tienes algo por lo que luchar", explicó el australiano. "Si nosotros hubiéramos estado en solitario en la batalla por la tercera posición y Red Bull y Mercedes muy por delante, con Ferrari muy detrás, creo que hubiera sido menos emocionante”.

"Me gusta tener un objetivo y algo que perseguir, así que eso ha sido bueno. Y seguro que hemos centrado algunas de nuestras cosas en ellos tratando de vencerlos, pero eso es probablemente más una cosa de equipo”.

"Creo que para mí, personalmente, como piloto, una vez que me pongo el casco y se apagan las luces el domingo, no importa de qué color sea el coche, si crees que puedes ganarles, entonces vas a intentarlo”.

“Eso no cambia la actuación detrás del volante, pero creo que para el equipo tener ese objetivo y esa batalla, crea un poco más de... no quiero decir motivación, pero al final tenemos un objetivo, así que cada fin de semana tienes algo por lo que trabajar y no permite que ninguno de nosotros se sienta satisfecho".