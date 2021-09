Ricciardo: La F1 logró un balance entre peligro y seguridad

Inevitablemente, la falta de una carrera propiamente dicha en Spa el pasado fin de semana -el primer evento en los 71 años de historia del campeonato mundial en el que no se completaron vueltas rápidas debido a las condiciones meteorológicas- ha suscitado un debate sobre los pilotos que corrían en condiciones complicadas en épocas anteriores.

Cuando se le preguntó por los días de Stirling Moss, y por la idea de que este deporte debería contener siempre un elemento de peligro, Ricciardo insistió en que los tiempos han cambiado.

"Definitivamente hay un cambio de mentalidad en todo esto", dijo. "Obviamente, yo no estaba en esa época, pero era normal que hubiera muertes y todo eso en este deporte".

"Estoy seguro de que era muy difícil de aceptar, pero tal vez porque era más regular, era algo esperado".

"Ahora, sabiendo lo que sabemos, o al menos lo que yo sé, ¿habría corrido en los años 60? Con los conocimientos que tengo ahora, no".

"Al final, es un deporte, así que nos gusta el riesgo, pero si estás hablando de una cuestión de vida o muerte, entonces no creo que valga nada".

Ricciardo señaló el accidente de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, en la sesión de clasificación como prueba de que los pilotos siguen asumiendo riesgos y pueden tener accidentes importantes. Norris escapó con sólo unos moretones después de golpear las barreras en Raidillon en la Q3.

"Miras el accidente de Lando el sábado y creo que demostró que todavía puedes tener uno grande", dijo Ricciardo. "Y esas condiciones en ese momento, estaban bien. Bueno, bien al límite, pero obviamente bien para que tengamos luz verde".

"Así que creo que todavía estamos compitiendo en un deporte peligroso y jugando en el borde del peligro, pero creo que hay una especie de peligro y ser inseguro y luego está el extremo, por supuesto, teniendo gente innecesariamente volando por el aire"

Ricciardo dijo que las condiciones eran tan malas el domingo que la habilidad del piloto habría jugado un papel mínimo para permanecer en la pista.

"No estoy tratando de sonar inteligente aquí, es probablemente la forma más fácil para mí de transmitir el mensaje, es algo así como la física".

"Simple física que el coche simplemente no se pegará, no se mantendrá en la pista, y eso es con el 100% de visibilidad, por no hablar de literalmente el cinco por ciento, por lo que llega a un umbral en el que ya no se trata de la habilidad, es literalmente que el coche no se pegará a la pista, esa es probablemente la mejor manera que puedo decir".

Preguntado si seguiría haciendo su trabajo si no le pagaran, Ricciardo dijo: "¿En días como este? Sí, sabes qué, tal vez sea la edad en mí, pero me hago esa pregunta, y la respuesta es sí. Y creo que el día que la respuesta sea no, será el día que tenga que dejar de correr".

"De niño nunca lo hice para salir en la televisión, para que me pagaran, sino porque me gustaba".

"El día en que el dinero o la fama o lo que sea me superen, ese día, definitivamente, tendré la suficiente conciencia de mí mismo para decir que ya he terminado con esto".