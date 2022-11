Ricciardo, "aliviado" por terminar su etapa en McLaren F1 con una carrera limpia

El australiano llegó a Abu Dhabi con la intención de poder despedirse de la mejor manera posible de McLaren F1, después de haberse anunciado su salida de la escudería británica al término de la temporada.

Sin embargo, las cosas no empezaron bien para Daniel Ricciardo, que tuvo que cumplir con una sanción en la parrilla de salida después de su incidente con Kevin Magnussen en el pasado Gran Premio de Brasil.

Pese a partir desde la 13ª posición, Ricciardo no tardó en remontar, y consiguió cruzar meta en noveno lugar, logrando imponerse a un Sebastian Vettel que decía adiós a la Fórmula 1.

El piloto dijo que trató de mantenerse concentrado y no emocionarse durante su última carrera con McLaren.

"Estoy contento y también aliviado de que la temporada haya terminado así y no como la carrera de Brasil", dijo sobre su última salida con el monoplaza papaya.

"Creo que ver la bandera a cuadros, terminar en los puntos, me hace estar un poco más en paz con cómo ha terminado este año", reconoció, después de un curso en que los buenos resultados brillaron por su ausencia.

"Y, por supuesto, no sé lo que me depara el futuro (en cuanto a volver o no a competir en F1). Así que si esta iba a ser mi última carrera, al menos puedo decir que tuve una bonita batalla con Vettel al final, y me siento un poco más satisfecho con mi actuación. Así que eso me hace sentir aliviado", añadió.

En aquel momento, no estaba demasiado claro que fuese a continuar en el Gran Circo. Pero esta misma semana se ha conocido que el veterano piloto de Perth volverá a Red Bull en 2023, si bien esta vez en calidad de reserva.

"He intentado no emocionarme demasiado, sinceramente", continuó el #3, "porque no es algo seguro. Quizá lo sea, quizá no. No quería dejarme llevar por las emociones, la nostalgia y todas esas cosas".

"Solo intentaba mantenerme centrado, e intentar absorber y apreciarlo todo".

Daniel Ricciardo, McLaren

A pesar de su sólida conducción, Ricciardo admitió que no creía haber sabido aprovechar todo el potencial de su monoplaza.

"Creo que, como en el ritmo, todavía fue difícil sacar todo su potencial", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si tenía la misma sensación que tuvo en México. "Pero creo que pude atacar y defenderme bien con lo que tenía".

"Estaba bastante seguro de que Vettel iba a atraparme con el ritmo al que se estaba acercando, así me siento orgulloso de haber conseguido aguantar por delante".

Ricciardo dijo que saber que no estará en la parrilla el año que viene le dará cierta motivación. "Sinceramente, es una sensación que, en cierto modo, espero que me agite un poco, me dé hambre y me ponga un poco nervioso".

"Entonces sabré realmente si mi lugar está de nuevo en la parrilla. Si lo veo como un aficionado y no me importa demasiado, entonces también sabré la respuesta, y entenderé que mi futuro sigue un camino diferente. Así que espero tener estas sensaciones, y estoy seguro de que las tendré".

"Pero también me permite un tiempo libre y un tiempo para, digamos, reconstruirme y tener un año sin tantos altibajos, algo más equilibrado. Además, creo personalmente que me hará un poco más consistente y un poco más feliz".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!