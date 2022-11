Ricciardo: a veces llegaba frito de tanto análisis en McLaren

Daniel Ricciardo se separó de McLaren tras el reciente Gran Premio de Abu Dhabi, después de dos duras temporadas en la Fórmula 1 como piloto de la escudería británica.

Aunque hubo un momento importante, la victoria de Ricciardo en Monza en 2021, la mayor parte del tiempo fue superado por su compañero de equipo Lando Norris.

Esto finalmente llevó a que lo que estaba destinado a ser un acuerdo de tres años se terminara antes de tiempo, ya que McLaren decidió reemplazarlo con su compatriota Oscar Piastri para 2023.

Ricciardo habló sobre sus problemas en McLaren durante los últimos dos años en el último episodio del podcast In the Fast Lane de la Australian Grand Prix Corporation.

Admitió que el exceso de análisis de su falta de ritmo se convirtió en un problema y finalmente lo alejó de su estilo de conducción natural.

"Es algo en lo que ciertamente he pensado", dijo.

"Siento que ahora que ha terminado la temporada ya lo he dejado pasar poco a poco. Pero estoy seguro de que seguiré pensando en ello con el tiempo, porque es un poco... No quiero decir un misterio, pero el tipo de luchas continuas que sufrí, al menos para mí, fue muy extraño”.

"Todos tenemos nuestras malas carreras, pero tener la cantidad que tuve, y el nivel que hubo en algunos momentos, como un segundo por vuelta fuera del ritmo, hacía que me rascara la cabeza”.

"Creo que ya el año pasado, durante las vacaciones de verano, se me ocurrió que estaba conduciendo de forma muy consciente. Ya no era natural. Iba un paso por detrás.

"Ahí fue donde me dije: 'Creo que estamos intentando hacer demasiado'.

"Una cosa en la que sigo pensando es en mi primera clasificación con McLaren. Superé a Lando.

"Todavía no conocía realmente el coche. No sé cuántas veces le superé en los dos años, pero no fueron muchas.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Haberlo hecho cuando probablemente estaba conduciendo más por sensación e instinto y por falta de conocimiento del coche, era cuando probablemente estaba mejor.

"Eso no es una crítica a nadie ni nada. Es más como, vale, ¿analizamos demasiado nuestros malos fines de semana y luego nos quedamos atrapados en una forma en la que estábamos como, 'tenemos que empezar a conducir así o configurar el coche de esa manera'.

"Seguro que, en algún momento, nos habríamos profundizado un poco y nos habríamos perdido un poco".

Ricciardo no quiso culpar por completo de su falta de éxito al nivel de análisis con la franca admisión de que el coche expuso algunas de sus debilidades.

"Ciertamente, expuso algunas de mis debilidades. Tengo que aceptarlo.

"Pero creo que probablemente hemos tenido un rendimiento inferior al profundizar demasiado en todo a veces. Y eso es algo real. Sobre todo ahora.

"Los fines de semana de carrera son tan intensos, tan intensos. Sólo tienes una cierta cantidad de energía - energía mental, física, lo que sea.

"Si gastas un poco más de energía mental tratando de analizar demasiado, para cuando te subes al coche ya estás probablemente un poco frito".