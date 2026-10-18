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Revelan la gorra especial de Lewis Hamilton para el GP de Brasil

Ferrari ha presentado una gorra especial con temática de Brasil para que Lewis Hamilton la lleve en el Gran Premio de Sao Paulo de 2026

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 11:54

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ferrari presentó una gorra con temática de Brasil que Lewis Hamilton usará en el Gran Premio de Brasil, y los aficionados podrán comprar la suya unos días antes de la carrera.

La escudería de Maranello anunció la gorra en una publicación conjunta de Instagram con Puma el 16 de octubre. "Lewis llevará consigo un pequeño pedazo de Brasil en Interlagos. Y también podrá ser tuyo pronto. Disponible para comprar el 3 de noviembre", escribió el equipo junto a fotos del siete veces campeón con el nuevo diseño.

La gorra presenta un llamativo tono amarillo con detalles desgastados que dejan ver el verde por debajo, en referencia a los colores de la bandera brasileña. El logo de Ferrari aparece de manera destacada en el frente en plateado, con un logo de Puma a juego, también en plateado, bordado en la parte delantera derecha de la visera.

"Dame una ahora mismo, Sir Lewis Hamilton", comentó un aficionado, mientras que otro agregó: "Ni siquiera soy fan de Ferrari, pero está muy buena. La usaría".

Otros se preguntaron si la gorra podría ser una señal de que el piloto de Ferrari presentará un casco especial similar para la carrera en Interlagos.

Hamilton se convirtió oficialmente en ciudadano honorario de Brasil en noviembre de 2022.

"Me gustaría decir un enorme, enorme gracias a todos los que están aquí en la casa, a todos los que movieron montañas para hacer posible este día", dijo entonces el piloto de 41 años. "Sinceramente, es el mayor honor para mí estar aquí recibiendo y aceptando esta ciudadanía. De verdad siento que ahora finalmente soy uno de ustedes.

"Cuando llegué aquí en 2007 [la primera temporada de Hamilton en la F1], el cariño que creció, las experiencias que vivimos y, en particular, 2021 [su remontada hacia la victoria], sabiendo que ustedes me alentaban en el camino, fue uno de los momentos más especiales de toda mi vida. No veo la hora de que sigamos esforzándonos para avanzar.

"Realmente quiero dedicar el día de hoy, este honor, a Ayrton Senna: a la familia de Ayrton, a sus amigos y a sus aficionados. Para mí, cuando tenía cinco años, vi correr a Ayrton por primera vez, y ese fue el momento en el que supe que quería ser campeón del mundo, igual que él.

"Fue entonces cuando conocí y aprendí sobre Brasil. ¡Fue entonces cuando empecé a jugar al FIFA como Brasil! Pero, de verdad, a través de sus ojos pude ver lo apasionados que eran los brasileños, y lo profundo que llega el amor y la pasión que sienten por su país, y lo hermoso que es. Estoy muy emocionado por pasar más tiempo aquí".

El Gran Premio de Brasil 2026 está programado del 6 al 8 de noviembre y cerrará una triple fecha que comenzará con el Gran Premio de Estados Unidos, del 23 al 25 de octubre, seguido por el Gran Premio de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

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